Naturschutz Luzerner Allmend: Bagger rücken der Armenischen Brombeere zu Leibe Eine gebietsfremde Pflanze breitet sich auf der Allmend stark aus und drängt einheimische Sträucher zurück. Nun greift die Stadt ein. Davon profitiert nicht zuletzt ein Tier, das sich hier besonders wohlfühlt. Roman Hodel 03.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Gratis-Snack am Wegrand: Brombeeren erfreuen jeweils im Sommer die Spaziergänger auf der Luzerner Allmend. Manche Sträucher sind derart ergiebig – man könnte daheim locker einen Kuchen damit backen. Was viele nicht wissen: Es handelt sich nicht um eine einheimische Brombeerart, sondern um die sogenannte Armenische Brombeere und das ist ein invasiver Neophyt – also eine gebietsfremde Pflanze. Das Problem: Sie breitet sich schnell aus und bedrängt einheimische Sträucher wie etwa den Weiss- oder Schwarzdorn.