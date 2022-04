Luzerner Allmend Darum steht die Crazy-Mouse-Achterbahn auf dem Luga-Lunapark seit Samstag still «Störung» steht seit Samstagmittag an der Kasse der Crazy-Mouse-Achterbahn. Laut Lisa Zanolla vom Lunapark ist noch unklar, wann die grösste Bahn auf dem Platz wieder fahren kann. Roman Hodel 25.04.2022, 12.00 Uhr

Die Crazy Mouse ist eine der Attraktionen auf dem Luga-Lunapark. Wer allerdings für sechs Franken pro Person eine Fahrt mit der Achterbahn unternehmen will, steht seit Samstagmittag vor verschlossenen Türen. «Störung» steht an der Kasse geschrieben. «Ein Relais-Schaltteil macht Probleme», erklärt Schaustellerin Lisa Zanolla auf Anfrage. Sie und ihr Mann sind für die Organisation des Lunaparks zuständig.

Nix mit Tickets kaufen: Die Kasse der Crazy Mouse auf dem Luga-Lunapark. Bild: hor (Luzern, 24. April 2022)

Konkret sorge dieses Schaltteil dafür, dass die einzelnen Wagen der Achterbahn aus Sicherheitsgründen in genügend Abstand zueinander auf ihre Fahrt gehen. Denn es sind jeweils mehrere gleichzeitig auf der Bahn unterwegs. «Weil dieses Schaltteil aber nicht richtig funktioniert, kam es seit Freitag immer wieder zu Störungen», sagt Zanolla. «Die Betreiber haben es dann zwar mit nur noch einem Wagen auf der ganzen Bahn versucht, doch auch dies löste die Störung aus.» Darum habe die Crazy Mouse den Betrieb am Samstagmittag vorübergehend ganz eingestellt. Sie betont:

«Für Fahrgäste hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.»

Die Crazy-Mouse-Achterbahn auf dem Luga-Lunapark. Bild: hor (Luzern, 24. April 2022)

Hersteller der Achterbahn ist mittlerweile auf Platz

Gemäss Zanolla ist mittlerweile der Hersteller der Achterbahn auf Platz. Dieser habe das fehlende Teil im Werk geordert. «Wann die Crazy Mouse wieder fahren kann, ist im Moment noch unklar», sagt Zanolla. Bitter ist das nicht nur für die Lunapark-Besuchenden, die sich auf die Achterbahn gefreut haben, sondern insbesondere für den Betreiber, den Schausteller Ahrend. Denn in den letzten zwei Jahren war die Crazy Mouse wegen der Pandemie so gut wie nie in Betrieb. Da ortet Zanolla auch das Problem: «Die Störung ist ein typischer Standschaden.»

Deshalb hatten Zanollas ihre Bahnen vor der Luga im Werkhof schon mal aufgestellt und Probeläufe durchgeführt. «Das Insider Fahrgeschäft haben wir sogar extra früher auf dem Luga-Platz aufgestellt und liessen vor Ort die TÜV-Prüfung durchführen, obschon diese erst im nächsten Herbst fällig gewesen wäre – sicher ist sicher», sagt Lisa Zanolla. Ihr sei jedoch klar, dass solche Probeläufe bei einer Bahn in der Grösse der Crazy Mouse etwas schwieriger umzusetzen sind. Sie sagt:

«Wir hoffen jetzt alle, dass die Achterbahn möglichst bald wieder läuft, denn für jeden Schausteller ist eine solche Panne selbstverständlich ärgerlich, vor allem nach dieser ohnehin schon schwierigen Coronazeit.»