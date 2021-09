Zirkus Monti auf der Luzerner Allmend: Bericht von der Premiere

Luzerner Allmend Clowns mit Schwung und Akrobatik – Circus Montis neues Programm ist eine Hommage an seine Gründer Endlich gastiert wieder ein Zirkus auf der Allmend. Der Circus Monti feierte seine Luzerner Premiere – mit einer ganz speziellen Darbietung. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Der Duft von Popcorn vermischt sich mit dem aufgeregten Flüstern der Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Orchester stimmt seine Instrumente und Mitarbeiter in roten Westen weisen die Plätze ein. Dann geht das Licht aus und die Artisten betreten die Manege.

Das neue Programm «Cirque je t'aime!» des Circus Monti beginnt im Klassenzimmer: Auf humorvolle Weise zeigen die Artisten, wie Lehrer Ernesto von einem Leben im Zirkus zu träumen beginnt. Im Laufe der Vorstellung bricht Ernesto die Barriere zwischen dem Klassenzimmer und dem Zirkusleben. Verbunden mit künstlerischen Darbietungen zeigen sie den Weg, den Ernesto beschreitet, bis er mit seiner grossen Liebe Helmina einen eigenen Zirkus gründet.

Die Clowns Olivia Swoboda und Stefan Swoboda sind im neuen Programm «Cirque je t'aime!» zu sehen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 15. September 2021)

Die Aufführung ist eine Hommage an die Gründer des Circus Monti. Die Geschichte erzählt, wie Hildegard und Guido Muntwyler aus dem aargauischen Wohlen, beide Lehrpersonen, den Mut fassen, ihren Traum zu leben und 1985 den Zirkus gründen. 36 Jahre sind seither vergangen.

Vorbereitungen für die Tour begannen vor zwei Jahren

Geplant und organisiert wurde alles bereits vor zwei Jahren. Mit dem Plan, 2020 auf Tour zu gehen. Doch wegen der Pandemie verschob sich alles um ein Jahr. Die Artisten standen schon unter Vertrag und das Programm war bereits geschrieben gewesen. «Wir mussten nur noch die Reissleine ziehen», sagt Stefan Gfeller, Kommunikationsleiter des Circus Monti. Noch im Mai 2020 haben die Verantwortlichen entschieden, die Tour dieses Jahr durchzuführen. Im vergangenen Juni begannen die Proben.

Ob Visum oder auch Versicherung der Artisten – alles wird über das Winterquartier des Circus Monti in Wohlen organisiert. «Somit müssen sich die Artisten nur um die Anreise kümmern», erklärt Stefan Gfeller.

Blick in die Manege während der Luzerner Premiere des Circus Monti. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 15. September 2021)

Sie wagen sich auf das Schleuderbrett

Kurzfristig hinzu kamen Lucas Romero und Amit Krolizki. Beide sitzen vor dem Hauptzelt auf der Allmend. Sie sind Teil eins Vierer-Teams, welches sich auf die Darbietung Schleuderbrett spezialisiert hat. Romero stammt aus Argentinien. Nach seinem Abschluss an der Zirkusschule in Brüssel wurde er von der Schleuderbrettgruppe angefragt, bei ihnen mitzumachen. «In der Zirkuswelt kennt man sich untereinander. Über die sozialen Medien wurde ich von der Gruppe angefragt», sagt der 29-jährige. Amit Krolizki kommt aus Israel und hat mit sechs angefangen Kunststücke zu üben. Nun ist der 30-Jährige schon seit 16 Jahren in der Zirkusszene dabei.

Auf Grund einer Verletzung musste die Schleuderbrettnummer vorübergehend aus dem Programm gestrichen werden. Zwei ihrer Teamkollegen hatten sich während den Proben an den Beinen verletzt; einer hatte sogar den Fuss gebrochen. «Das schwierigste am Leben eines Zirkusartisten ist, zu wissen, wann man seinen Körper weiter zwingen soll und wann es klug ist aufzuhören», sagt Julia Stewart. Sie ist 22, stammt aus Kanada und weiss, wovon sie spricht. Ihre Programmnummer ist der Luftring. Mit ihm bewegt sie sich mit der Grazie einer Balletttänzerin auf schwindelerregender Höhe. «Das Grossartige am Zirkusleben ist, immer wieder neue Leute kennenzulernen», sagt sie und fügt an:

«Aber leider muss man sich nach der Saison wieder verabschieden.»

Ein Zirkuszelt hat man auf der Allmend länger nicht mehr gesehen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 15. September 2021)

Der Circus Monti gastiert noch bis am 26. September auf der Luzerner Allmend.