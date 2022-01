Luzern Kapellplatz: Hermann Beyeler kauft Haus für 65 Millionen

Luzerner Altstadt Hermann Beyeler kauft dieses Gebäude am Kapellplatz für 65 Millionen Franken Nach dem Einhorn sichert sich der Reussbühler Unternehmer eine weitere Immobilie in der Luzerner Altstadt. Die Leerstände dort seien bald vorbei - auch dank eines bekannten Zürcher Gastronomen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Das Wohn- und Geschäftshaus Kapellgasse 4 geht von Zuger in Luzerner Hände über. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. Januar 2022)

Das wegen seiner Architektur polarisierende, vor knapp zwei Jahren bezogene Wohn- und Geschäftshaus Kapellgasse 4, direkt am Kapellplatz, hat einen neuen Besitzer: Der Reussbühler Unternehmer Hermann Alexander Beyeler hat das Gebäude über seine Firma BR Immobilien am Mittwoch der bisherigen Eigentümerin Newport AG abgekauft. Die Zuger Firma bestätigt dies auf Anfrage. Der Verkaufspreis betrug laut den Unterlagen 65 Millionen Franken. Die Beurkundung fand standesgemäss im Bringolfsaal des Luzerner Fünfsterne-Hotels Schweizerhof statt. Zur Feier des Tages wurde Champagner serviert.

Er hat weitere Altstadt-Häuser im Visier

«Ich habe grosse Freude, als Luzerner eine Luzerner Liegenschaft zu kaufen und mein Geld hier zu investieren», sagte Beyeler kurz nach dem Unterschreiben in der Hotellobby. Es ist bereits sein zweiter Immobilien-Coup in der Luzerner Altstadt innert weniger Monate. Im vergangenen Sommer erwarb er von der Credit Suisse die Liegenschaft Einhorn an der Hertensteinstrasse zu einem «zügigen zweistelligen Millionenbetrag», wie er damals sagte. Und es soll nicht der letzte Hauskauf in der Altstadt sein. «Ich bin offen für weitere Immobilien.» Denn die Luzerner Altstadt bedeute ihm sehr viel. Beyeler sagt mit einem Schmunzeln:

«Ich kaufe aber nicht um Teufels Willen, sondern um Gottes Willen.»

Wie bereits beim Einhorn habe er auch in diesem Fall einige Interessenten hinter sich gelassen. «Es waren vor allem institutionelle Anleger», sagt Beyeler. Nur: Diese hätten halt längere Entscheidungswege.

«Ich hingegen bin Alleinaktionär und muss niemanden um Erlaubnis fragen.»

Von den Verkaufsabsichten habe er erst am 7. Januar Wind bekommen, am 11. sei die erste Sitzung mit dem bisherigen Eigentümer gewesen, «und zwei Wochen später ist der Verkauf bereits über die Bühne gegangen», sagt Beyeler nicht ohne Stolz. Zwar helfe die Bank bei der Finanzierung, aber nur zu einem kleinen Teil, wie er betont. Durch den kürzlichen Verkauf des Buss-Areals in Pratteln habe er viel Geld eingenommen.

Hermann Alexander Beyeler im vergangenen Sommer vor dem Restaurant Einhorn an der Hertensteinstrasse. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 21. Juni 2021)

Zum Hauskauf gibt es überdies eine persönliche Geschichte: Wenige Tage bevor Beyeler erfuhr, dass das Gebäude zum Verkauf steht, habe er auf einem Spaziergang erstmals wirklich Notiz davon genommen. «Ich dachte noch, das ist aber ein schönes Haus, das würde ich am liebsten kaufen», so sagt es Beyeler. Zumal er einen Bezug zum Grundstück habe. Während Jahrzehnten befand sich hier die ABM. In diesem Warenhaus kaufte sich Beyeler als Oberstufenschüler in den 1960er Jahren Kleider; und zwar vom Lohn, den er für das Ausfahren von Büchern von der damaligen Buchhandlung Eugen Haag gleich gegenüber erhalten hatte. «So musste ich nicht die Kleider meines älteren Bruders austragen», sagt Beyeler.

Liegenschaft soll Mieterträge von jährlich 1,9 Millionen Franken bringen

Gemäss Verkaufsunterlagen generiert die Liegenschaft Mieterträge von 1,9 Millionen Franken pro Jahr, davon entfallen 1,6 Millionen auf die Verkaufsräume. Allerdings stehen die meisten davon seit dem Erstbezug vor bald zwei Jahren leer. «Aber nicht mehr lange», versichert Beyeler. Unter anderem stünden die Verhandlungen mit einem bekannten Zürcher Gastronomen für ein Restaurant kurz vor dem Abschluss, den Namen dürfe er noch nicht nennen. Mit den eigenen Büros wird Beyeler, der auch Honorarkonsul für Belarus ist, sicher nicht einziehen. Dafür habe er ja bereits das Einhorn gekauft. Allerdings sei die Sanierung dort noch im Gang. Er sagt:

«Ich mache nun eben Homeoffice, ganz entsprechend den Coronaregeln.»

