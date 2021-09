Pflanzcafé Heini Hertensteinstrasse Luzern: Das ist das Konzept

Luzerner Altstadt Neustart für Heini: Das Café an der Hertensteinstrasse ist eine grüne Oase Bis auf die Grundmauern wurde das Lokal an der Hertensteinstrasse 24 ausgehöhlt. Entstanden ist ein «Pflanzcafé». Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Mit vier Standorten ist die Bäckerei Heini in der Stadt Luzern präsent – an der Hertensteinstrasse 24 seit 21 Jahren. Nun wurde das Lokal komplett erneuert und mit einem Shop-in-Shop ergänzt. Mit ins Café eingezogen ist das Geschäft Widler Gartenbau und Floristik aus Dierikon. So ist mit üppigen Grünpflanzen in Töpfen und frischen Schnittblumen mitten in der Altstadt eine wetterfeste grüne Oase entstanden.

Der Name ist Programm: Das «Pflanzcafé» von Heini an der Hertensteinstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. September 2021)

Die Pflanzen und Töpfe stehen zum Verkauf und können auch nach Hause geliefert werden. Im Pflanzenangebot sind übrigens auch Trockenblumen. Wer jetzt an verstaubte Gebinde der 1980er-Jahre denkt, wird eines Besseren belehrt. Die bunten Gestecke erleben ein Comeback. Die Zusammenarbeit sei übrigens durch einen Zufall entstanden und die Chemie zwischen den Heinis und Geschäftsführer Adrian Widler habe auf Anhieb begeistert.

Trockenblumen gehören ebenfalls zum Angebot des «Pflanzcafés». Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. September 2021)

Schrille Shakes als viraler Schachzug

Das Pflanzcafé hat jetzt 80 Innen- und 20 Aussenplätze und ist ausser an den Sonn- und Feiertagen jeweils ab 8.30 Uhr für zehn Stunden geöffnet. «Die Öffnungszeiten richten sich nach den Passanten an der meist frequentierten Einkaufsstrasse der Luzerner Altstadt», sagt Bruno Heini und fügt an:

«Neu im Angebot haben wir auch drei schrille Shakes.»

Wobei schrill auf die aufgetürmten bunten Leckereien gemünzt ist. Bevor der erste Schluck des Shakes genossen werden kann, gilt es Orangencake, Mandelküchlein oder ein Stück Torte zu verspeisen. Dann kommt eine Deko mit saisonalen Früchten oder auch Marshmallows. Kalorienmässig eine leckere Mahlzeit und ein viraler Schachzug. Denn die bunt-schrillen Shakes eignen sich ideal für Instagrammer. Auch wer es eher würzig mag, bleibt nicht mit leerem Magen sitzen. Das Angebot umfasst unter anderem prall gefüllte Rosmarin-Focaccia inklusive Vegi-Version. Im vergrösserten Verkaufsladen gibt's eine Take-away-Theke.

Die Take-away-Theke im neu gestalteten Café Heini an der Hertensteinstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. September 2021)

Eichparkett und viel Grün

«Focaccia, Milchshakes und Waffeln gefüllt mit Glacé und belegt mit Früchten gibt es nur an der Hertensteinstrasse», erklärt Hans Heini. Die «grüne Oase», wie sie die Brüder Heini bereits nennen, soll weiterhin ein Treffpunkt für Luzernerinnen und Luzerner bleiben und mit dem Zeitungsangebot von 30 Tageszeitungen zum Verweilen einladen. Ein Team von 14 Mitarbeiterinnen arbeitet im neuen Lokal.

Die Inhaber Hans (links) und Bruno Heini sitzen im neu gestalteten Café an der Hertensteinstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. September 2021)

Der Einkaufsladen mit der Take-away-Theke wurde vergrössert und bietet nebst den Focaccia auch Suppen, Salate und Wähen. Im Interieur sticht zwischen den grossen Pflanzentöpfen der Eichenparkett ins Auge und die runden Tische aus Kirschholz. Bruno Heini ist überzeugt:

«Das muss sein, denn eine Torte auf einem Plastiktisch essen geht gar nicht.»

Alles schön bunt: Ballone weisen auf die Neueröffnung hin. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. September 2021)

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen