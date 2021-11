Schlägerei vor dem Spiel FC Luzern gegen FC Basel

An der Reuss

Mehrere Zuschauervideos zeigen eine Schlägerei an der Reuss mitten am Tag. Der FC Luzern spielt ab 16.30 Uhr in der Swissporarena gegen den FC Basel. Das ist erfahrungsgemäss ein Spiel mit Gewalt-Potenzial. Die Luzerner Polizei hat Kenntnis vom Vorfall.