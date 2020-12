Luzerner Bäckereien dürfen ab sofort am Sonntag wieder öffnen Die Luzerner Behörden machen den Weg frei, dass es bereits diesen Sonntag wieder frischen Zopf und Gipfeli gibt. 19.12.2020, 15.15 Uhr

(jus) Das Sonntagsverkaufsverbot sorgte am vergangenen Wochenende bei den Bäckereien für Verwirrung. Einige Bäckereien in der Stadt waren geöffnet, die meisten blieben jedoch geschlossen. Am Freitag hat der Bundesrat nun die Sachlage geklärt: Bäckereien dürfen offen halten, sofern sie zwei Drittel ihres Umsatzes mit Backwaren und Confiserie erwirtschaften. Dazugehörige Cafés und Tearooms bleiben zu. Diese Regel tritt jedoch erst am 22. Dezember in Kraft.