«Es ist eine extreme Ungleichbehandlung»: Luzerner Bauern verlangen mehr Geld für ihr Land Zuger Landwirte erhalten für Land, das für den Hochwasserschutz oder für Strassen benötigt wird, neun Mal mehr als ihre Luzerner Berufskollegen. Nun schafft der Bund eine weitere Ungleichbehandlung. Lukas Nussbaumer 14.07.2020, 05.00 Uhr

Brauchen Kantone für Hochwasserschutz- oder Strassenbauprojekte Land, stammt dieses in den meisten Fällen von Bauern. Was die Landwirte dafür erhalten, hängt jedoch stark vom Standort ab. Ein Luzerner Bauer kann seine Flächen für 9 Franken pro Quadratmeter verkaufen. Notfalls wird er zum gleichen Preis enteignet. Sein Zuger Kollege auf der anderen Seite der Reuss darf mit 80 Franken, also mit fast neun Mal mehr, rechnen (siehe Tabelle).