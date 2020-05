Luzerner Bauern entdecken den Biolandbau: In keinem anderen Kanton gibt es so viele Neuanmeldungen Toni Büchler aus Altbüron ist neuer Präsident der Luzerner Biobauern. Und: Erstmals führt Luzern eine schweizweit erstellte Bio-Statistik an. Lukas Nussbaumer 13.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Zahlen

Der Anteil der Biolandwirte im Kanton Luzern liegt mit einem Wert von 9,7 Prozent klar unter dem schweizerischen Durchschnitt von 15,3 Prozent. Und er ist auch im Zentralschweizer Vergleich tief, wie die jüngsten Zahlen von Bio Suisse zeigen. Doch das könnte sich ändern: In diesem Jahr wollen gleich 28 Luzerner Bauern ihren Hof auf die biologische Wirtschaftsweise umstellen (siehe Grafik). Das entspricht – zusammen mit dem Wallis – dem höchsten Wert.

Der Präsident

Toni Büchler aus Altbüron hat diesen Schritt längst vollzogen – 2011, ein Jahr nach der Übernahme des 14 Hektaren grossen Hofs Grünbach von seinem Vater Anton. Und zwar aus Überzeugung, wie der 35-jährige Meisterlandwirt betont. «Die naturnahe Produktion hat mich immer fasziniert», sagt der vor kurzem als Nachfolger von Josef Bircher zum Präsidenten von Bio Luzern gewählte Hobbyimker. Seine Überzeugung will er nun als Vereinspräsident an Berufskollegen weitergeben. Er sei vom Typ her «einer, der etwas bewegen will», und er habe den Plausch an der neuen Aufgabe, begründet er die Übernahme des Präsidiums nur ein Jahr nach seinem Eintritt in den Vorstand. Hier kontrolliert Büchler seine Peperoncini.

Trotz der hohen Umstellungsquote im laufenden Jahr ist das Bio-Potenzial im Kanton Luzern weiterhin hoch. «Als zweitgrösster Agrarkanton der Schweiz nach Bern sind wir nicht dort, wo wir sein können», sagt der verheiratete Vater von zwei Kindern. Ein Ziel in Form eines Prozentwertes steckt sich Büchler nicht. Klar ist für ihn aber: «Wer umstellen will, muss dies mit Überzeugung tun und sicher den Absatz seiner Produkte vorgängig sicherstellen. Am besten geeignet sind gemischte und nicht spezialisierte Betriebe.»

Büchler selber setzt auf einer Fläche von rund drei Hektaren auf die Produktion von Heil- sowie Gewürzkräutern und baut auch Beeren, Gemüse und Getreide an. Einen Teil der Kräuter vermarktet die Familie via Online-Shop und verkauft sie auf Märkten und Läden in der Region. Den Grossteil seiner Ernte liefert Büchler jedoch an die Firmen Ricola und Kennel.

Auf elf Hektaren, also dem grössten Teil des Hofs, wächst Gras für die 25 bis 30 Aufzuchtrinder, die im Alter von etwa fünf Monaten ins Luzerner Hinterland kommen und erst kurz vor dem Abkalben an ihre Besitzer zurückgehen. Ausserdem stehen auf dem Betrieb, der seit 1940 in Familienbesitz ist, rund 120 Hochstammobstbäume.

Erstes grosses Projekt in Büchlers Amtszeit wird der Ausbau der Absatzkanäle sein, da das Angebot an Bioprodukten jüngst stärker gewachsen ist als die Nachfrage. Spruchreif sei die Strategie noch nicht. Doch im Laufe des Herbsts soll ein Projektmanager eingestellt werden, der die Zentralschweizer Aktivitäten bündelt. Grosses Potenzial ortet Büchler in der Gastronomie, wo die Angebote nach der Teillockerung der Coronamassnahmen nun wieder langsam zunehmen. Und auch im Direktverkauf sei noch einiges möglich, wie die aktuell hohe Nachfrage in den Hofläden zeige. «Für uns Bauern ist die Coronakrise eine Chance. Die Leute kaufen bewusster ein und berücksichtigen deshalb vermehrt Lebensmittel, die in der Region gewachsen sind und biologisch produziert wurden.»

Die Trendwende

Auch einer, der an die Zukunft des Biolandbaus glaubt, ist André Liner. Er ist Bioberater der Kantone Luzern und Zug. Die jüngsten Zahlen mit Luzern an der Spitze der umstellungswilligen Bauern könnten «durchaus eine kleine Trendwende sein. Luzern holt seit einigen Jahren leicht auf.»

Liner schätzt das längerfristige Potenzial im Kanton Luzern auf einen Anteil von mehr als 15 Prozent. «Es gibt viele Landwirte, die von den Betriebsstrukturen her eine Umstellung wagen könnten. Doch sie wollen nicht.» Er verurteile diese Haltung nicht, betont Liner. Der Biolandbau sei «mehr als einfach eine Produktionsart». Wer umstelle, müsse sich damit identifizieren können. Gleichzeitig ist Liner überzeugt davon, dass die bereits mehr als 400 Luzerner Biobauern eine Strahlkraft auf ihre Kollegen hätten. «Wir haben viele hervorragende Betriebe, die sogar landesweit wahrgenommen werden.»

Doch für welche Bauern eignet sich der Biolandbau überhaupt? Und wer muss sich eine Neuausrichtung seines Betriebs besonders gut überlegen? «Am einfachsten ist die Umstellung auf grösseren, eher extensiv bewirtschafteten Höfen», sagt Liner. Denn dort gebe es keine Probleme mit hohen Düngermengen, wie das bei der insgesamt tierlastigen Luzerner Landwirtschaft der Fall sei.

Betriebe, die dieser Kategorie angehören, hat Luzern allerdings vergleichsweise wenige. Dazu komme, dass biologisch produziertes Fleisch, vor allem auch Schweinefleisch, wirtschaftlich nicht sehr interessant sei, was für Luzern als Kanton mit den meisten gehaltenen Schweinen ein Nachteil sei. Ebenfalls anspruchsvoll sei die Umstellung für Ackerbaubetriebe, da es zu Problemen bei der Unkraut-, Schädlings- und Krankheitsbekämpfung kommen könne. Doch mit einer guten Vorbereitung und einer ganzheitlichen Betriebsumstellung lässt sich gemäss Liner manche Schwierigkeit lösen. Zudem seien die Voraussetzungen mit speziell für den Biolandbau entwickelten Maschinen und Hilfsmittel viel besser als noch vor zehn Jahren.

Die grösste Herausforderung

Die grösste Herausforderung ortet der Berner, der seit einem Jahr im Kanton Luzern lehrt und berät, jedoch beim Absatz. Dort müsse der Hebel angesetzt werden, geht Liner mit Toni Büchler einig. «Besonders im Gastrobereich sind die Möglichkeiten riesig. Doch da braucht es noch viel Überzeugungsarbeit bei den Wirten und den Gästen.»

Ein weniger grosses Steigerungspotenzial macht Liner im Milchmarkt aus. Dennoch: Obwohl 2019 zu viel Biomilch produziert worden sei, könne der Absatz langfristig angehoben werden. Dafür müsse man den Konsumenten den ökologischen Mehrwert der Biomilch besser kommunizieren können. Das gelte auch für Eier, die in der Schweiz mittlerweile zu beinahe 30 Prozent aus Hühnerställen stammen, welche die Bio-Richtlinien erfüllen. Als «schwieriger» bezeichnet Liner die Lage im Biogetreidemarkt.