Luzerner Bauern können aufatmen: Phosphor-Projekt wird definitiv aufgeschoben Der Bund genehmigt das Gesuch des Kantons Luzern, das Phosphor-Projekt III um ein Jahr zu verschieben. Damit haben die Landwirte um Baldegger-, Hallwiler- und Sempachersee bis Ende Jahr Zeit, um sich auf die schärferen Massnahmen vorzubereiten. Niels Jost 27.02.2020, 13.11 Uhr

Der Aufschrei der Luzerner Landwirte der vergangenen Wochen wurde in Bern gehört: Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) erlaubt es dem Kanton Luzern, sein Phosphorprojekt der Phase 3 um ein Jahr zu verschieben. Dieses soll nun per Anfang 2021 in Kraft treten und nicht wie ursprünglich geplant rückwirkend bereits per Anfang 2020, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte.