Wirtschaft Bis im Herbst ausgelastet: Luzerner Baumeister freuen sich über volle Auftragsbücher Die Bauwirtschaft im Kanton Luzern hat ein überraschend gutes 2020 hinter sich. Die Zukunft sei allerdings trotz hohen Arbeitsvorräten nicht nur rosig, warnt der Chef der grössten Luzerner Bauunternehmung. Lukas Nussbaumer 06.04.2021, 05.00 Uhr

Wer durch Stadt und Agglomeration Luzern fährt, sieht Dutzende von Baustellen. Von einer Krise in der heimischen Bauwirtschaft, wie im letzten Coronajahr immer wieder zu hören war, also keine Spur, denkt sich der Beobachter.

Der erste Eindruck täuscht nicht. Im Kanton Luzern ist der Umsatz im Bauhauptgewerbe 2020 um knapp 23 Prozent auf mehr als 1,5 Milliarden Franken gestiegen. Dies im Gegensatz zur landesweiten Entwicklung, wo ein Rückgang von 5,8 Prozent auf 19,5 Milliarden Franken registriert wurde. Umsatzeinbussen haben die Statistiker auch im Rest der Zentralschweiz festgestellt, wenn auch wie in Uri oder Zug eher geringe (siehe Grafik).

Wiederum rosig siehts zentralschweizweit im laufenden Jahr aus: Die Arbeitsvorräte sind im Vergleich zum letzten Jahr mit Ausnahme von Schwyz deutlich höher (Grafik).

Öffentliche Hand plant mehrere Grossprojekte

Kurt A. Zurfluh, Geschäftsführer der Zentraschweizerischen Baumeisterverbände. Bild: PD

Kurt A. Zurfluh, Geschäftsführer der Zentralschweizerischen Baumeisterverbände, gibt sich denn auch «verhalten optimistisch». So stünden im Kanton Luzern Grossprojekte wie der Campus Horw, das zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz, das Sicherheitszentrum in Rothenburg oder mehrere Strassensanierungen im Entlebuch und in Kriens an. Der Kanton Luzern, aber auch Zug, würden den Unterhalt ihrer Bauten besonders sorgfältig planen und so positive Marktsignale senden. «Das stimmt unsere Branche zuversichtlich», sagt Zurfluh.

Weil diese Signale aber auch im Rest der Schweiz wahrgenommen werden, dürften sich nicht «nur» hiesige Firmen um die Aufträge bewerben. Zudem seien die durchaus erfreulichen Arbeitsvorräte eine Bestandesaufnahme, die von Quartal zu Quartal variiere. Wie wichtig Aufträge der öffentlichen Hand für die Baumeister sind, zeigt ihr Volumen: Sie generieren 45 Prozent des Branchenumsatzes.

Doch Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Die ökonomische Grundregel «hohe Nachfrage gleich hoher Ertrag» stimme im Bauhauptgewerbe leider nicht, sagt Zurfluh. Und weiter:

«Die Margen sind unterirdisch, und es herrscht seit Jahren ein bitterer Preiskampf.»

Er kenne Firmen, bei denen nur drei von sieben Baustellen rentabel seien. «Das reicht dann gerade für eine kleine Rendite.»

Zuversichtlich stimmt Zurfluh die Revision des öffentlichen Beschaffungsrechts. Künftig soll nicht mehr allein der Preis ausschlaggebend sein für den Zuschlag bei einem Auftrag der öffentlichen Hand. Auch Qualitätsaspekte und das Anbieten von Lehrstellen sollen eine Rolle spielen.

Grösste Luzerner Baufirma bis im Herbst ausgelastet

Roland Dubach, CEO Anliker Bauunternehmung AG Bild: PD

Auch Roland Dubach setzt Hoffnungen auf das neue Vergabesystem. Bis sich die Zentralschweizer Kantone auf einheitliche Regeln verständigt hätten, dauere es aber wohl bis Ende 2022, sagt der CEO der Anliker Bauunternehmung AG. Das Unternehmen mit rund 1700 Mitarbeitern ist das grösste in der Luzerner Baubranche – und sieht sich auch dank dem im letzten Jahr aus strategischer Sicht vorgenommenen Abbau von 70 Stellen im Hochbau umsatzmässig auf Kurs. «Bis in den Herbst haben wir eine gute Auslastung. Für das restliche Jahr brauchts noch Anstrengungen.»

Der aktuell befriedigende Arbeitsvorrat könne aber nicht darüber hinweg täuschen, dass das derzeitige Gesamtvolumen der Baubranche tiefer sei als 2019 und 2018. Ausserdem sage der Auftragseingang nichts über die Margen aus, welche «je nach Segment unbefriedigend» seien. Dubach erwartet mittel- bis langfristig «weder eine Krise noch einen Boom», sondern spricht von Herausforderungen. Der Wohnungsbau werde stagnieren oder zurückgehen, bei Gebäudeerneuerungen und bei Infrastrukturbauten der öffentlichen Hand sei ein Wachstum zu erwarten. Es gebe allerdings auch Unsicherheiten. «Die Kantone und der Bund werden investieren. Bei den Gemeinden gibt es jedoch je nach Finanzlage grosse Unterschiede.»

Krienser Nidfeld, altes Pilatusmarkt Areal, die momentan grösste Baustelle auf Krienser Boden.

Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 22. März 2021) / LZ / Boris Bürgisser

Beim Berufsnachwuchs hapert es in mehreren Kantonen

So gut es wirtschaftlich läuft, so angespannt ist die Lage beim Berufsnachwuchs. So ist die Zahl der Maurerlehrlinge im Kanton Luzern seit 2010 um mehr als 60 Prozent auf aktuell 29 zurückgegangen. Auf ein leicht grösseres Interesse stösst hingegen der Beruf des Strassenbauers, auch in den übrigen Zentralschweizer Kantonen. In Uri, Schwyz und Obwalden ist der Maurerberuf im Gegensatz zu Luzern, Zug und Nidwalden dagegen nach wie vor populär (siehe Grafik).

Für Kurt A. Zurfluh, Geschäftsführer der Zentralschweizerischen Baumeisterverbände, ist diese Entwicklung nicht überraschend. «In den Bergkantonen sind die handwerklichen Berufe generell stärker verankert.» Laut Zurfluh arbeitet die Branche «mit Hochdruck daran, die Berufe auf dem Bau für Schulabgänger attraktiver zu machen». Doch das reiche offenbar nicht. Deshalb gelte es, noch besser zu kommunizieren und noch stärker auf die Vorzüge der Ausbildungen und der Arbeitsbedingungen – wie Pensionsalter 60 – hinzuweisen. Zudem müssten auf allen Stufen Möglichkeiten geschaffen werden, um Beruf und Freizeit besser miteinander vereinbaren zu können. Dazu brauche es aber auch die Unterstützung der Gewerkschaften, die sich weiter gegen eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten wehren würden. Zurück geht im Bauhauptgewerbe nicht nur die Zahl der Lehrlinge, sondern auch jene der insgesamt Beschäftigten.

Massiv weniger Arbeitsplätze als vor zehn Jahren gib es in Uri (Halbierung auf 570), Schwyz (minus 30 Prozent auf 1229), Nidwalden (Halbierung auf 205) und Zug (minus 40 Prozent auf 1126). Im Kanton Obwalden beschäftigen die Baufirmen etwas mehr Leute (775) als 2010. Im Kanton Luzern sind es mit derzeit 5035 leicht weniger.