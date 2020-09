Ist das Schlössli Utenberg auch privat nutzbar? Richter müssen die Streitfrage klären Gastrobetrieb und Firmensitz: Der Unternehmensjurist Loris Fabrizio Mainardi sieht in der aktuellen, zum Teil privaten Nutzung des Schlössli Utenberg einen Rechtsbruch. Beklagte vor Bezirksgericht ist die Stadt Luzern. Als Besitzerin des historischen Gebäudes sieht sie die Lage diametral anders. Sandra Monika Ziegler 01.09.2020, 19.00 Uhr

Im Schlössli Utenberg sind Gastronomie und Firmensitz vereint. Das ruft die Juristen auf den Plan.

Das Schlössli Utenberg war ein Geschenk des amerikanischen Kunsthistorikers Charles B. Hoyt (1889 bis 1949) an die Stadt Luzern. Dazu wurde ein Erbvertrag erstellt, der am 21. März 1932 vom Grossen Stadtrat Luzern genehmigt wurde. Darin hat der Erblasser vermerkt, dass das Schloss mit Umschwung auf immer und «ausschliesslich öffentlichen Interessen dienstbar sein soll». Darauf beruft sich der Kläger. Mit der Nutzung durch die Rokoko AG sei dies nicht erfüllt. Die Firma betreibt einen Gastrobetrieb und hat im Obergeschoss ihren Firmensitz. Für den Kläger ist diese Nutzung nicht im Sinne des Erblassers Hoyt.

Die Stadt Luzern sieht dies jedoch anders. Und jetzt muss das Bezirksgericht zunächst klären, ob das angerufene Gericht, das Luzerner Bezirksgericht, überhaupt zuständig ist. Weiter klärt das Gericht, ob der Kläger Loris Mainardi aktiv legitimiert ist, zu klagen und ob die Auflagen des Erbvertrages bereits verjährt sind. Die Beantwortung dieser drei Fragen ebnen den weiteren juristischen Weg.

Für den Kläger ist das Luzerner Gericht zuständig. Er beruft sich auf den Staatsvertrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Nordamerika vom 25.11.1850. Als weiteres Argument führt er an, dass sowohl Kläger und Beklagte als auch das Klage-Objekt in Luzern domiziliert beziehungsweise gelegen sind. Die Stadt Luzern weist diese Zuständigkeit ab. Sie pocht auf den letzten Wohnort des Erblassers und das war nicht Luzern, sondern die Vereinigten Staaten. Somit wäre ein Gericht in Massachusetts zuständig.

Auch zweifelt die Stadt Luzern an der Legitimation des Klägers. Ihm fehle das direkte Interesse. Er setzte sich als eine Art Winkelried für alle ein, so der Anwalt. Dem widerspricht der Kläger. «Jeder, der einen Bezug zum Schlössli Utenberg hat, ist berechtigt zu klagen. Nun bin ich einer, der dieses Recht in Anspruch nimmt und auf die öffentliche Zugänglichkeit und Nutzung klagt.» Sein ideelles Interesse sei ihm bereits durch das Kantonsgericht zugesprochen worden. Somit sei die Legitimation zu bejahen, so der Kläger.

Als dritter Punkt muss geklärt werden, ob die Auflage der «ausschliesslich öffentlichen Nutzung» noch seine Gültigkeit hat. Für den Kläger ist diese vorhanden. Es sei nicht etwa ein Wunsch des Verstorbenen gewesen, sondern sein letzter Wille. Dieser sei auch in einem Erbvertrag festgehalten worden und sowohl vom Erblasser wie auch von der Stadt Luzern unterschrieben worden. Mainardi sagt:

«Wenn die Stadt sich schon auf immer an das Schlössli bindet, muss sie sich auch dauernd an die Auflagen halten und die Verpflichtungen einhalten.»

Die Stadt spricht von einem Wunsch, der als Andenken an den Donator erfüllt werden soll. Dazu sagt der Kläger: «Der Erbvertrag wurde zweisprachig abgefasst. Es könnte gut sein, dass ‹should be done› falsch übersetzt wurde, denn das heisse üblicherweise müssen und nicht sollen. Es ist nicht logisch, dass einerseits Bedingungen gestellt werden, diese aber als Wunsch formuliert sein sollen.»

Ins Feld geführt wird von der Stadt Luzern, dass der Erbvertrag jetzt 91 Jahre alt und damit nicht mehr durchsetzbar sei. «Es gibt keine ewig bindenden Verträge, jetzt sind es 88 Jahre her», betont der Anwalt der Stadt und fordert alle drei Fragen zu verneinen und damit zu Gunsten der öffentlichen Hand zu beurteilen.

