Kolumne Luzerner Brautpaare werden immer älter: Gratuliere! Wer hat das Aspirin? 2008 mal wurde im letzten Jahr im Kanton Luzern geheiratet. Die Statistik zeigt: Das durchschnittliche Brautpaar ist inzwischen 30 Jahre und älter. Das hat spürbare Auswirkungen auf die Hochzeitsgesellschaft, die statistisch aber kaum belegbar sind. Ismail Osman

Ismail Osman, stv. Leiter Ressort Kanton Luzern

Man kommt an den Punkt in seinem Leben, an dem man schnell erkennt, wie eine Hochzeitsgesellschaft tickt, und welche Rolle man als Gast darin spielt: Idealerweise «charmanter Komparse», schlimmstenfalls «betrunkener Onkel».

Gemäss den neusten Zahlen wurden im Kanton Luzern vergangenes Jahr 2008 mal die Gläser gehoben, um ein frischgebackenes Ehepaar hochleben zu lassen. Was uns die Zahlen ebenfalls verraten: Das sind weniger Eheschliessungen als im Vorjahr. Demgegenüber stehen rund 700 Luzerner Ehen, die im vergangenen Jahr geschieden wurden. Fast 70 mehr als ein Jahr zuvor.

Solche Daten sind oftmals eine unwiderstehliche Einladung für allerlei Spekulationen und Behauptungen. Während die einen darob automatisch eine weitere Bestätigung für den fortlaufenden Wertezerfall unserer Gesellschaft monieren, sehen andere darin eine Emanzipation von ehemals strikten sozialen zwängen. Viel Pathos, viel Politik.

Spannender sind die kleinen Dinge: Etwa, dass die Brautpaare heute fast drei Jahre älter sind, als noch vor zwanzig Jahren: Sie im Durchschnitt 30, er fast 33 Jahre. Das hat – wenn auch statistisch kaum belegbar – spürbare Auswirkungen auf die eingangs erwähnte Hochzeitsgesellschaft. Ein Ü-30-Kater ist eine exponentiell schlimmere Erfahrung, als noch drei Jahre zuvor. In diesem Sinne: Auf das Brautpaar! Und die Hausapotheke!