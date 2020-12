Luzerner Bruch-Quartier Nach Edwins Kiosk sammelt nun auch «Die Kneipe» Geld fürs Überleben Durch das Luzerner Bruch-Quartier fegt eine Welle der Solidarität. Mit einem Spendenaufruf soll ein weiterer beliebter Treffpunkt an der Klosterstrasse gerettet werden. Sandra Monika Ziegler 29.12.2020, 16.30 Uhr

Geschäftsführerin Irène Bergmans in ihrer Kneipe an der Klosterstrasse.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 26. Oktober 2018)

«Die kleine Kneipe in unserer Strasse, da wo das Leben noch lebenswert ist.» Diese Zeilen stammen aus dem gleichnamigen Hit von Peter Alexander aus dem Jahre 1976. Und genau mit diesem Lied, eigentlich ihr Feierabend-Beizenschluss-Lied, verabschieden sich nun Claudia Egli und Irène Bergmans via Facebook in die Coronapause und sagen vorerst Tschüss. Ihr Restaurant «Die Kneipe» an der Klosterstrasse im Luzerner Bruch-Quartier bleibt voraussichtlich bis 22. Januar geschlossen. Ab dem 4. Januar bieten sie Take-away an.