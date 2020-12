Interview Luzerner Chefarzt: «Im schlimmsten Fall führen Spitäler dauerhafte Coronastationen» Christoph Henzen leitet das Departement Medizin und den Pandemiestab am Luzerner Kantonsspital. Er blickt auf das spezielle Jahr zurück und sagt, wo auch er zum Skeptiker wird. Alexander von Däniken 23.12.2020, 05.00 Uhr

Reglos liegt der Patient auf seinem Bett. Ein Schlauch führt in seinen Mund, Dutzende weitere Schläuche versorgen den Mann über die Halsvene, den Arm und die Leiste mit Medikamenten und Nährstoffen. Neben dem Bett stehen zahlreiche Apparate, hinten an der Wand zeigen Monitore allerlei Daten über die Herzfrequenz oder die Sauerstoffsättigung im Blut. Der Mann wird beatmet. Anders als in den Filmen ist die Behandlung fast geräuschlos. Neben dem Bett blickt ein Pflegefachmann an einem Stehpult auf einen Computermonitor. Beobachtet wird er von Christoph Henzen. Als Leiter des Departements Medizin hat er rund 800 Leute unter sich.

Christoph Henzen, Departementsleiter Medizin des Luzerner Kantonsspitals, in seinem Büro. Bilder: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Dezember 2020)

Wir stehen in der Intensivstation des Luzerner Kantonsspitals, nur wenige Meter von der Coronastation entfernt. Der einzige Unterschied ist, dass drüben strengste Schutz- und Hygienemassnahmen gelten. «Aber auch normale Intensivpatienten brauchen eine 1:1-Betreuung während 24 Stunden an 7 Tagen», sagt Henzen. Entsprechend arbeitet das Personal sehr konzentriert, auch wenn reger Betrieb herrscht. Für das Interview lädt Henzen in sein Büro.

Zuerst eine Frage, die Sie sonst Patienten stellen. Wie geht es Ihnen?

Christoph Henzen: Gut, danke. Ich bin gesund, fühle mich fit. Ich habe das Privileg, einen spannenden intensiven Job auszuüben. Auch in diesen Zeiten, was ich sehr zu schätzen weiss.

Sie sprechen die Pandemie an. Blicken wir zurück: Wann haben Sie realisiert, was da auf uns zukommt?

Im November und Dezember gab es erste Berichte über ein Virus in China. Das war aber, wie für die meisten in der Schweiz, noch zu weit weg. Als dann im Februar und März die Bilder aus Norditalien gezeigt worden sind, haben wir realisiert, dass Covid auch in die Schweiz kommen wird.

Der Bundesrat hat Mitte März den Lockdown beschlossen. Könnte man rückblickend sagen, dass es eine Überreaktion war, weil die Spitäler in der Zentralschweiz kaum ausgelastet waren?

Ganz im Gegenteil. Wir konnten uns gut vorbereiten. Und wir waren durch die Zahl der Infektionen nicht überlastet, weil es diesen Lockdown gab. Jetzt haben wir seit Oktober aber drei- bis viermal mehr Patienten und keinen strengen Lockdown. Deshalb sind viele Schweizer Spitäler an der Belastungsgrenze.

Zur Person Christoph Henzen (60) leitet seit 1. September 2016 das Departement Medizin am Luzerner Kantonsspital (Luks) und ist damit auch Mitglied in der Geschäftsleitung. Der Walliser ist seit 1997 am Luks in Luzern tätig, seit 2005 als Chefarzt für Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie. Henzen ist verheiratet und hat vier Kinder. Seine Partnerin brachte ein weiteres Kind aus früherer Beziehung mit. Er lebt mit seiner Frau in Luzern.

Trotzdem: Wie war das, als Sie und das ganze Spital bereit waren für den grossen Ansturm, der im Frühjahr nicht kam?

Die Situation war nicht einfach, da wir mit dem Schlimmsten gerechnet hatten, aber eigentlich nicht genau wussten, was auf uns zukommt. Einige Teams waren voll ausgelastet, während andere kaum Arbeit hatten. Die Spitäler waren ja vom Bundesrat angewiesen, nicht dringliche Operationen zu verschieben. Diese haben wir im Sommer bis zur zweiten Welle grösstenteils nachgeholt, was wiederum zu sehr unterschiedlichen Belastungen geführt hat.

Blieb da die Erholung nicht auf der Strecke?

Das war und ist auch jetzt unsere grösste Herausforderung. Wir müssen unser Personal fit und gesund halten. Wir versuchen, wenn immer möglich die Lasten zwischen den Spitälern auszugleichen. Auch werden Leute aus weniger belasteten Teams zeitweise in stärker belastete integriert, um für eine gewisse Entlastung zu sorgen. Nun haben wir den Normalbetrieb mit schwerkranken Nicht-Covid-Patienten und die Coronapatienten gleichzeitig, was vor allem die intensiv- und akutmedizinischen Teams stark belastet. Unsere Fachpflege- und Facharztteams in diesem Bereich leisten Hervorragendes und haben eine sehr hohe Leistungsbereitschaft. Da diese Fachexpertise aber innerhalb des Spitals und auch auf dem Arbeitsmarkt nicht einfach so verfügbar ist, gibt es wenig Ersatzmöglichkeiten und die Belastung wird stärker, je länger die Pandemie andauert.

Wie muss man sich die Belastung vorstellen: Gab es Fälle von Burnout?

Mir ist kein solcher Fall bekannt. Allerdings weiss ich von einigen Mitarbeitenden, die nah an der Belastungsgrenze arbeiten. Ihnen müssen wir besonders Sorge tragen. Nicht die Anzahl der Beatmungsgeräte, sondern unsere Mitarbeitenden mit ihren Fachkenntnissen sind entscheidend für die Bewältigung dieser Pandemie. Im Pandemiestab des Luks antizipieren wir deshalb Belastungsspitzen und definieren wo möglich Unterstützungsmassnahmen für das Personal.

Wie gehen Sie persönlich damit um, wenn nach einem langen stressigen Tag ein Patient verstirbt?

Empathie ist enorm wichtig, das gehört zu unserem Beruf. Allerdings kann man den Beruf nur dann langfristig ausüben, wenn man abschalten kann. Im Spital braucht es immer 100 Prozent Einsatz, wenn ich es verlasse, versuche ich, nicht mehr daran zu denken. Das gelingt mir am besten beim Sport, beim Lesen oder Musikhören.

Die Zentralschweizer Spitäler tauschen sich ja regelmässig über Kapazitäten aus. Wie funktioniert das genau?

(Zeigt sein Smartphone) Schauen Sie, das ist die tagesaktuelle Übersicht. Hier gibt jedes Zentralschweizer Spital durch, wie viele Coronapatienten es hat, wie viele davon auf der Intensivstation liegen und wie viele freie Intensivbetten es noch gibt. Das funktioniert sehr gut und ist unserem Intensivleitungsteam um Philipp Venetz und Andreas Bloch zu verdanken, die dieses System eingeführt haben und die Koordination übernehmen.

Sehe ich richtig, dass es jeweils nur um drei oder vier freie Betten geht?

Ja, wir betreiben jeden Tag diesen Aufwand für drei bis vier freie Betten. Das zeigt, dass wir Zentralschweizer Spitäler eigentlich alle am Anschlag sind. Trotzdem ist dieser Puffer extrem wichtig. Das Luks als Zentrumsspital sollte zudem immer einen kleinen Spielraum von freien Intensivbetten haben, um auch hochspezialisierte Eingriffe an schwerkranken Patienten vornehmen zu können, die in kleineren Spitälern nicht möglich sind.

Der Departementsleiter Medizin des Luzerner Kantonsspital Christoph Henzen.

Was unternimmt das Spital selbst, um Infektionen zu verhindern?

Die Pandemie hat auch Auswirkungen auf alle anderen stationären Bereiche. So testen wir seit kurzem jeden stationären Patienten beim Spitaleintritt per Schnelltest auf Covid-19. Bei einem positiven Resultat folgt noch ein PCR-Test. Das ist ein zusätzlicher grosser Aufwand, den wir aber betreiben wollen, um Infektionen in unserem Spital zu verhindern.

Nun gibt es zahlreiche Skeptiker. Einige wollten sogar in die Zürcher Uniklinik eindringen, weil sie nicht glauben wollten, dass sie an der Belastungsgrenze ist. Was denken Sie darüber?

Da fehlen mir die Worte. Für die Angehörigen der Betroffenen und auch für uns in den Spitälern, die tagtäglich mit Coronapatienten zu tun haben, die in einigen Fällen um ihr Leben kämpfen, ist das total unverständlich. Viele Coronapatienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, sind wochenlang auf lebenserhaltende Massnahmen wie die künstliche Beatmung oder zum Teil auch auf Blutwäsche angewiesen. Das sind nicht nur für die Patienten einschneidende Erlebnisse, sondern belastet auch unser Personal und die Ressourcen der Spitäler sehr.

Blicken wir voraus ins nächste Jahr. Wie wird die Coronasituation weitergehen?

Ich befürchte, wir werden noch eine Weile mit einer Situation leben müssen, die mindestens so schwierig ist wie jetzt. Auch wenn die Impfung kommt, braucht es Zeit, bis die Wirkung spürbar wird. Das heisst, es müssen gegen 70 Prozent der Bevölkerung entweder bereits immun oder geimpft sein, um eine Herdenimmunität zu entwickeln.

Das klingt nicht gerade optimistisch. Hat das auch mit der Impfskepsis beim Spitalpersonal selbst zu tun?

Nicht nur, generell ist ja die Zentralschweiz impfskeptischer als andere Regionen. Aber es wird die Bereitschaft zur Impfung und damit diesen kleinen Dienst jedes Einzelnen für die Allgemeinheit brauchen. Andernfalls werden wir wohl dauerhafte Coronastationen in den Spitälern führen müssen.

Was wünschen Sie sich zu Weihnachten?

Dass das Spitalpersonal diese geniessen und sich erholen kann. Und wenn ich einen Wunsch an die Bevölkerung richten darf: Reduzieren Sie bitte Ihre Kontakte.