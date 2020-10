Luzerner Chorleiter protestieren gegen generelles Singverbot Wenn es nach Bundesrat Berset geht, soll das Singen im Chor wegen der Pandemie verboten werden. In der Luzerner Chorszene kommt dies nicht gut an. Christian Peter Meier 27.10.2020, 05.00 Uhr

Ein Verbot von Chorproben und Chorkonzerten – dies sieht unter anderem der Massnahmenkatalog vor, den Bundesrat Alain Berset bei den Kantonen in die Vernehmlassung gegeben hat. Auch die Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren wollen das Singen im Chor gänzlich untersagen.

In der Luzerner Chorszene kommt diese Forderung schlecht an: Ein generelles Verbot halte man «für eine unangemessene und höchst problematische Massnahme». So formulieren es Ulrike Grosch und elf Mitunterzeichner in einem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt und sich an Bundesrat Berset, die Regierungsräte Marcel Schwerzmann und Guido Graf sowie weitere Adressaten richtet. Ulrike Grosch ist Professorin für Chorleitung an der Hochschule Luzern und leitet überdies den Fachbereich Musik bei der Katholischen Kirche der Stadt Luzern.

Das Collegium Vocale trat vor kurzem in der Johanneskirche Luzern auf – mit Schutzkonzept.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Oktober 2020)

Die zwölf Chorleiterinnen und Chorleiter weisen darauf hin, «dass es unserer Kenntnis nach im Zusammenhang mit den in der Stadt und dem Kanton Luzern durchgeführten Proben und Konzerten in den letzten drei Monaten mit funktionierenden Schutzkonzepten keine Covid-19-Fälle gab».

Die Verantwortlichen und Mitglieder der Chöre und Ensembles im Kanton Luzern seien sich der besonderen Gefahr durch die Aerosol-Verbreitung bewusst. Deshalb hätten zahlreiche Chöre in den letzten Monaten intensiv daran gearbeitet, Schutzkonzepte zu entwerfen und umzusetzen. «Beispielsweise finden Proben und Konzerte in kleinerer Besetzung, in grösseren Räumen und mit anderer Aufstellung statt. Die Chöre leisten so einen wichtigen Beitrag zur Lösung der gegenwärtigen Probleme. Ein generelles Verbot von Chorproben und -konzerten würde diese Konzepte hinfällig machen, ohne dass es dafür einen zwingenden Grund gäbe.»

Die Unterzeichner des Briefes sprechen auch das Jodlermusical im Kanton Schwyz an, bei dem es erwiesenermassen zu Ansteckungen kam. Dort jedoch seien die Schutzmassnahmen «massiv missachtet» worden.

«Daraus abzuleiten, dass Chorkonzerte generell ausserordentlich riskant seien, wäre gegenüber den Anstrengungen vieler Chöre nicht fair.»

Auf der Liste fehlen prominente Namen

Auf der Liste der Unterzeichner fehlen allerdings einige prominente Namen. Zum Beispiel jener von Stephen Smith, dem Leiter des Ensembles Corund und der Matthäuskantorei Luzern. Smith hat Kenntnis vom Schreiben, konnte sich aber aus mehreren Gründen nicht dazu entschliessen, es mitzuunterzeichnen. «Erstens betrachte ich die Gefahr einer Ansteckung über Aerosole tatsächlich als ziemlich gross», sagte er auf Anfrage. Entsprechend habe er sich an Choraufführungen, bei denen er in den vergangenen Wochen im Publikum mit dabei gewesen sei, trotz der Schutzkonzepte nicht ganz wohlgefühlt. Zweitens halte er die Intervention seiner Kolleginnen und Kollegen zwar für nachvollziehbar, weil bei vielen das Einkommen direkt von der Anzahl durchgeführter Proben und Konzerte abhänge.

«Doch ich empfinde sie gleichzeitig als unsolidarisch mit den Bemühungen unserer Gesundheitsbehörden – ganz ähnlich wie die Proteste, die aus anderen Branchen publik wurden.»

Die Gruppe um Ulrike Grosch dagegen gibt gemäss dem Schreiben die Hoffnung nicht auf, «dass ein generelles Verbot von Chorproben und -aufführungen vermieden werden kann. Damit wäre allen gedient.»