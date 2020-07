«Kommt einem Berufsverbot gleich»: Luzerner Clubbetreiber und Veranstalter fühlen sich von der Regierung übergangen Frustriert, konsterniert, mit wachsenden Existenzängsten: Die von der Luzerner Regierung erlassenen Verschärfungen für Clubbetreiber und Veranstalter lösen bei Direktbetroffenen zum Teil harsche Reaktionen aus. Christian Peter Meier 15.07.2020, 18.04 Uhr

An öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit über 100 Besucherinnen und Besuchern, an denen das Einhalten der Schutzmassnahmen nicht möglich ist, muss ab Freitag eine Unterteilung in Sektoren mit maximal 100 Personen erfolgen. Dieser Entscheid der Luzerner Regierung wurde am Mittwoch kommuniziert – vor allem für das Luzerner Club- und Konzertleben hat dies zum Teil einschneidende Konsequenzen. Entsprechend deutlich sind die Reaktionen:

Kein Blatt vor den Mund nimmt etwa Piero Achermann. Der Mitinhaber des Luzerner Rok Clubs hat ein ausführliches Mail nicht nur an Gesundheitsdirektor Guido Graf geschickt, sondern auch auf Facebook veröffentlicht.

Darin schreibt er unter anderem: «Die von Ihnen gefällte Entscheidung mag Ihnen und Ihren Regierungsratskollegen vielleicht politisch opportun erscheinen», für die Bar- und Eventgastronomie komme sie hingegen einem Berufsverbot gleich. Die erlassene Verfügung werde die Bar-, Club- und Konzertkultur in der Leuchtenstadt nachhaltig ruinieren. «Zur Verdeutlichung: Bei am Montag gerade mal drei Ansteckungen im Kanton Luzern verdammen Sie Hunderte Mitarbeiter in eine ungewisse Zukunft sowie Dutzende Firmen in den schleichenden Konkurs und in die Zahlungsunfähigkeit.»

Ganz bitter stösst Piero Achermann die Begründung für den «faktischen Lockdown» auf: «In Ihren Erwägungen führen Sie aus, dass das Contact Tracing nicht überlasten werden soll. Ernsthaft jetzt? Sie schicken lieber eine ganze Branche ins Verderben als ein paar Contact Tracer mehr anzustellen?», schreibt er weiter an die Adresse Guido Grafs.

Ähnliches stellt Philipp Waldis fest: «Die Kantone scheuen die Arbeit beim Contact-Tracing und nehmen lieber einen wirtschaftlichen Schaden in Kauf», sagt der Inhaber des Krienser Vegas-Clubs auf Anfrage. Ihm wäre es lieber, wenn der Bund wieder das Heft in die Hand nehmen würde. Dies auch noch aus einem anderen Grund: Unterschiedliche kantonale Regeln würden einen «Nachtleben-Tourismus zwischen den Kantonen» befördern und den «Nährboden für illegale Partys ohne Contact-Tracing» schaffen. So oder so ist für Waldis klar: «Die behördliche Anordnung ist in keiner Weise verhältnismässig.»

Zurückhaltender im Ton ist Marco Liembd. Doch auch dem Geschäftsleiter der Schüür bereiten die verschärften Massnahmen grosse Sorgen. Und auch er stellt Fragen: «Warum wird nicht zwischen Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen unterschieden?» Und warum könne man legal eine Bar mit einer Kapazität von 50 Personen vollstopfen? «Macht das Sinn?» Liembd fände es sinnvoller, mit Kapazitätsgrenzen zu arbeiten und etwa die Maximalbelegung um beispielsweise 50 Prozent zu senken.

Eine volle Schüür. Solche Konzerte wie hier Black Sea Dahu im Oktober 2019 werden so bald wohl nicht mehr möglich sein. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Oktober 2019)

Die beschlossene Sektorenregel hält er in der Schüür für sehr schwierig umsetzbar. «Für uns heisst das aktuell, dass wir mit maximal 100 Gästen weiterarbeiten», so Liembd. Während des Sommers sei dies insofern machbar, als viele Veranstaltungen ohnehin im Garten und somit im kleineren Rahmen stattfinden würden. Falls die Regeln allerdings auch noch im Herbst gelten sollten, sieht Liembd schwarz: «Vieles deutet darauf hin, dass wir den gesamten Konzertherbst verschieben und zum Teil selbst bereits ausverkaufte Konzerte – etwa jenes mit Luzerner Rapper Mimiks – nicht durchführen können.» Das sei nicht nur schade und mit Blick auf eine Neuplanung der Veranstaltungen komplex. «Schlimmer noch ist, dass allein im Kanton Luzern Hunderte bis Tausende von Arbeitsplätzen gefährdet sind.»

Hier bereits Erwähntes steht auch in einer Medienmitteilung, die am Mittwoch von der IG Kultur Luzern gemeinsam mit dem Verein Safer Clubbing Luzern verbreitet wurde und von 21 Bar- und Nachtkulturbetrieben unterzeichnet wurde. Klar zum Ausdruck kommt darin, dass sich die Branche vor den Kopf gestossen fühlt, weil die Luzerner Regierung offenbar ohne Einbindung der Betroffenen entschied: Man sei «gemeinsam bestrebt, das Aufflammen von lokalen Infektionsherden zu verhindern und eine weitere Ausbreitung des neuen Coronavirus mit allen Mitteln zu unterbinden. Wir fordern jedoch, dass kantonale Massnahmen künftig in einem konstruktiven und kooperativen Dialog mit den verantwortlichen Dienststellen und den Interessenverbänden erarbeitet werden.»

In einer eigenen Liga spielt das KKL. Die räumlichen Verhältnisse lassen es augenscheinlich zu, die Sektorenregel einzuhalten. Entsprechend sagt KKL-Mediensprecherin Corinne Schneebeli: «Unser Schutzkonzept erfüllt die neuen Vorgaben bereits, es gibt lediglich eine marginale Anpassung im Bereich der zu erhebenden Kontaktdaten.» Geplante Veranstaltungen müsse man deshalb nicht absagen.

Mitarbeiter des KKL beim Einrichten der Sicherheitsmassnahmen.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 18. Juni 2020)

Auf den impliziten Vorwurf, ohne Rücksprache mit der Branche entschieden zu haben, sagt Gesundheitsdirektor Guido Graf: «Die von den Massnahmen betroffenen Betriebe wurden vorgängig über die Verschärfung der Regelungen informiert.» Gleichzeitig zeigt der Regierungsrat Verständnis für das Bedürfnis der Bevölkerung nach Abwechslung und für die schwierige Situation der Bar- und Nachtkulturbetriebe. Auch attestiert er der Branche, «die Massnahmen bislang aktiv mitgetragen und seriös umgesetzt» zu haben. Graf: «Dem Bedürfnis nach Abwechslung kann weiterhin nachgegangen werden, einfach in geringerem Masse. Die Gesundheit unserer Bevölkerung steht hier über den wirtschaftlichen Interessen der Betriebe.»

Graf betont überdies, dass «Luzern als Tourismus- und Kulturstadt mit nationaler und internationaler Ausstrahlung ein besonders hohes Risiko» trage, dass in Gastwirtschaftsbetrieben und/oder an Veranstaltungen Ansteckungen mit dem Coronavirus erfolgten. «Wir müssen mit Augenmass die Ausbreitung des Virus durch Ansteckungen in diesem Umfeld möglichst klein halten, was mit diesen erweiterten Schutzmassnahmen besser gelingt. Ein zweite Welle müssen wir verhindern.»