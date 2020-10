Luzerner CVP fasst Parolen zu hoch umstrittenen Vorlagen erst kurz vor der Abstimmung Die Abstimmungen von Ende November spalten die Luzerner CVP. Bittet die Parteileitung ihre Basis deshalb erst zur Versammlung, wenn viele längst abgestimmt haben? Lukas Nussbaumer 23.10.2020, 05.00 Uhr

Delegierte der CVP des Kantons Luzern an einer Versammlung in Hildisrieden. Bild: Pius Amrein (2. April 2019)

Die Konzernverantwortungsinitiative auf nationaler und die Kulturlandinitiativen auf kantonaler Ebene polarisieren in der Luzerner CVP stark. Für beide Positionen engagieren sich Aushängeschilder der grössten Luzerner Partei an vorderster Front. So finden sich in den jeweiligen Pro- und Contra-Komitees fast alle, die in der CVP Rang und Namen haben. Nationalrätin Priska Wismer etwa weibelt genauso für die Konzernverantwortungsinitiative wie die frühere Bundesparlamentarierin Rosmarie Dormann. Auch die ehemaligen Regierungsmitglieder Markus Dürr und Brigitte Mürner kämpfen dafür, dazu rund zehn aktive und ehemalige Kantonsräte.

Am Donnerstag stellten Priska Wismer und weitere Zentralschweizer Politiker ihre Argumente für die Initiative den Medien vor. Aufgetreten sind neben ihr auch Parteikollegin Anna Bieri, Zuger Kantonsrätin, die Luzerner Nationalräte Roland Fischer (GLP) und Prisca Birrer-Heimo (SP) sowie der Luzerner alt Stadtpräsident Urs W. Studer.

Parteipräsident Christian Ineichen kämpft an beiden Fronten

Genauso hoch ist der Promi-Faktor auf der gegnerischen Seite, angefangen bei Fraktionschefin und Ständerätin Andrea Gmür sowie den Nationalräten Leo Müller und Ida Glanzmann. Dieses mit Wirtschaftsgrössen ergänzte Komitee hat sich bereits Anfang Monat formiert. Mit dabei sind Kantonsrat und AWG-Präsident Josef Wyss, ebenso Kantonalparteipräsident Christian Ineichen. Der Marbacher tritt auch gegen die Kulturlandinitiativen an, die bei der Luzerner CVP viele Sympathien geniesst. Beispielsweise bei alt Regierungsrat Klaus Fellmann. Oder bei Alois Hodel, dem früheren Geschäftsführer des Luzerner Bauernverbands. Und auch bei Letizia Ineichen, der Schwester des Parteipräsidenten.

Umso erstaunlicher ist, dass die Luzerner CVP ihre Parolen über diese parteiintern höchst umstrittenen Vorlagen erst am 18. November fasst, nur gerade etwas mehr als eine Woche vor der Abstimmung vom 29. November. Zu diesem Zeitpunkt hat jeweils schon etwa die Hälfte all jener brieflich abgestimmt, die ihr Stimmrecht letztlich wahrnehmen. Auch der Parteivorstand, dem neben den eidgenössischen Parlamentariern auch sämtliche Präsidenten der Wahlkreis- und Ortsparteien angehören, beschliesst seine Haltung erst am 8. November. Also erst, nachdem die Abstimmungsunterlagen in den Haushaltungen eingetroffen sind und der eine oder andere seine Meinung ebenfalls schon kundgetan hat.

Andere grosse Luzerner Parteien fassen Parolen frühzeitig

Zum Vergleich: Die CVP Schweiz hat ihre Parole für die Konzernverantwortungsinitiative schon Anfang September gefasst und empfiehlt sie laut Auskunft der Medienstelle mit einer Zweidrittelmehrheit zur Ablehnung. Das exakte Stimmenverhältnis wird auf der Website im Gegensatz zur Initiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» allerdings nicht ausgewiesen.

Auch die anderen grossen Luzerner Parteien fassen oder fassten ihre Parolen rechtzeitig: die FDP am 29. Oktober, die SVP am 5. November. Die Linken haben sich bereits mit den Geschäften vom 29. November auseinandergesetzt – die Grünen am 13. Oktober, die Delegierten der SP tags darauf.

Künftig mehr Abstand zu Abstimmungsdaten

Rico De Bona, Sekreter der Luzerner CVP, räumt ein, dass der in diesem Jahr aussergewöhnlich enge Zeitplan «nicht besonders glücklich» ist. Nichts zu tun hätten die gewählten Daten mit der Coronapandemie – und schon gar nichts mit der Brisanz der nun abstimmungsreifen Initiativen. Die Geschäftsleitung habe den Terminplan nämlich bereits im August 2019 festgelegt, so De Bona:

«Damals wussten wir noch gar nicht, welche Geschäfte Ende November 2020 an die Urne kommen.»

Gleichzeitig kündet der frühere Gemeinderat von Littau an: «Wir werden Delegiertenversammlungen, an denen Parolen gefasst werden, künftig wieder in einem grösseren Abstand zu den Abstimmungsdaten festlegen.» Wie der Blick auf den bereits fixen Terminplan der CVP für 2021 zeigt, finden die Delegiertenversammlungen wieder rund drei bis vier Wochen vor den Urnengängen statt. Man dürfe die Bedeutung von Parteiparolen aber auch nicht überschätzen, so De Bona:

«Sie sind für die politisch interessierten Bürger nur eine von vielen Möglichkeiten, sich eine Meinung zu bilden.»

So rekord-zeitnah die nächste CVP-Versammlung vor einem Abstimmungsdatum liegt, so einzigartig wird das Prozedere sein: Die Partei wird ihre Parolen erstmals überhaupt auf elektronischem Weg festlegen. Das entsprechende Umfrage-Tool befinde sich in Vorbereitung, sagt De Bona. Er rechnet mit einer höheren Beteiligung als bei traditionellen Delegiertenversammlungen, wo jeweils etwa 250 bis zu 500 Parteigänger teilnehmen.

Debatte über «Die Mitte» fällt wegen Corona aus

Die Luzerner CVP verzichtete wegen der Coronakrise bereits im September auf eine Veranstaltung mit physischer Präsenz. Die Parolen zu den fünf eidgenössischen Vorlagen und zum einzigen kantonalen Geschäft wurden – ebenfalls erstmals in der Geschichte der Partei – auf schriftlichem Weg gefasst. 220 Christdemokraten machten sich die Mühe, ein Couvert zu frankieren und zurückzusenden.

Ebenfalls dem Coronavirus zum Opfer fällt die für den 18. November vorgesehene Diskussion über den neuen Parteinamen «Die Mitte». «Für diese wichtige Frage müssen wir uns vor Ort in die Augen schauen können», begründet De Bona den Verzicht auf eine Online-Debatte zu diesem Thema. Wann sie nachgeholt wird, sei offen.