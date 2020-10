Luzerner CVP-Regierungsräte sprechen sich für Änderung des Parteinamens aus Reto Wyss und Guido Graf haben bei der Urabstimmung für die Änderung des nationalen Parteinamens in «Die Mitte» gestimmt. Im Gespräch erklären sie ihre Beweggründe. Dominik Weingartner 23.10.2020, 12.47 Uhr

Ab kommender Woche wird bekannt, ob die Mitglieder der CVP auf nationaler Ebene für die Fusion mit der BDP und dem damit verbundene Wechsel des Parteinamens in «Die Mitte» sind. Im Kanton Luzern wird die Frage besonders heiss diskutiert, denn hier hat die CVP ihre Wurzeln. Die Partei ist tief verankert im katholischen Milieu. Die beiden höchsten Luzerner CVP-Politiker, die Regierungsräte Reto Wyss und Guido Graf, erklären nun ihre Haltung zur «C»-Frage.

Reto Wyss



Regierungspräsident und Finanzdirektor Reto Wyss sagt, er habe sich anfänglich schwer getan mit der Abkehr vom «C». «Das christliche Weltbild ist für mich nach wie vor eine gute Basis für das politische Schaffen», sagt er. Dennoch müsse man konstatieren, dass die CVP seit 40 Jahren Wähleranteile verliere. «Darum ist es richtig, dass wir uns die Frage stellen, wie wir den Sprung in die Zukunft schaffen können», sagt Wyss. Im Gespräch mit Jüngeren habe er festgestellt, das «C» werde oft mit «katholisch» assoziiert. Obwohl das faktisch nicht stimme, gebe es diese Wirkung bei vielen. «Das ist für manche eine Hemmschwelle, sich für die CVP zu engagieren oder sie zu wählen», bedauert Wyss.

Wyss will die christlichen Werte neu verankern

Guido Graf



Ähnlich sieht dies Guido Graf. Für ihn persönlich sei das «C» kein Problem. «Wir müssen uns auch nicht dafür schämen», betont der Gesundheitsdirektor. Aber ob mit oder ohne «C» im Parteinamen – für ihn seien die Inhalte entscheidend, sagt Graf: «Toleranz, Eigenverantwortung, Würde und Freiheit sind unsere zentralen Werte. Und das sollen sie auch bleiben.» Hätte die Parteileitung neben dem neuen Namen auch eine neue inhaltliche Ausrichtung angestrebt, hätte er sich gewehrt, sagt Graf. Aber die Inhalte blieben auch unter dem Namen «Die Mitte» die gleichen. Graf:

«Es geht ums Menschenbild, das wir leben und umsetzen wollen.»

Wyss pflichtet seinem Ratskollegen bei: «Wir leben in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft. Die christlichen Werte sind nicht mehr so verbreitet und verankert wie früher», sagt er. «Unsere Werte müssen wir weiter pflegen, aber wir müssen sie heute anders kommunizieren, in die Sprache und in die Gesellschaft von heute übersetzen und in der Basis verankern. Das ‹C› im Namen alleine reicht nicht», so Wyss.

Graf bevorzugt Übergangslösung für Luzern

Beide Luzerner CVP-Regierungsräte haben der Namensänderung und der Fusion mit der BDP zugestimmt. Sie sehen unter dem Strich vor allem die Chancen, die der Namenswechsel bietet – wenn auch in erster Linie ausserhalb der Stammlande und damit auch ausserhalb des Kantons Luzern. «In den grossen, urbanen und wählerstarken Kantonen haben wir auf nationaler Ebene kaum Mandate», sagt Wyss. Im Kanton Luzern ist die Lage für die CVP noch immer komfortabel. Wyss: «Wir konnten bei den nationalen Wahlen unsere Mandate halten, sind die stärkste Fraktion im Kantonsrat und stellen fast jeden zweiten Gemeinderat im Kanton.»

Wyss und Graf betonen, dass es bei der Urabstimmung ausschliesslich um die nationale Partei ging. Auf kantonaler Ebene ist die Messe noch nicht gelesen. Guido Graf schlägt für Luzern eine Übergangslösung vor. Diese könnte so aussehen, dass die Luzerner Partei eine zeitlang unter dem Namen «CVP – Die Mitte» auftreten würde. «Es gibt viele Leute, die sich über viele Jahre im Namen der CVP für die Gesellschaft engagiert haben. Ich kann verstehen, dass diese Leute am ‹C› hängen», sagt Graf.

Corona bremst die Pläne des Parteipräsidenten

Der Luzerner CVP-Präsident Christian Ineichen wollte sich ursprünglich bereits am 18. November ein Mandat für die Änderung des Parteinamens holen. Damit sollte der Wechsel von CVP in «Die Mitte» auch in Luzern schnell vonstatten gehen. Wegen der aktuellen Coronasituation fällt dies nun ins Wasser, die Diskussion um das «C» wird verschoben. Dass der Parteipräsident aufs Gaspedal drücken will, versteht Guido Graf. «Unsere Aufgabe ist es aber auch, Brücken zu bauen.»

Reto Wyss sagt, er persönlich hätte keine Mühe damit, den Wechsel auch auf kantonaler Ebene rasch zu vollziehen. Aber auch er will eine Diskussion. «Wenn wir dann spüren, dass es notwendig ist, eine Brücke zur älteren Generation zu bauen, müssen wir das anschauen», sagt er. «Man sollte niemanden unnötigerweise vor den Kopf stossen», sagt Wyss.