Kofler-Schliessung: Ex-Mitarbeitende kritisieren Eigentümer

Luzerner Detailhandel Ehemalige Kofler-Mitarbeiterin: «Die Eigentümer haben uns hängen lassen» Kein Sozialplan, Festhalten an Kündigungsfrist: Ehemalige Kofler-Mitarbeitende kritisieren, wie die Eigentümerfamilie mit den zum Teil langjährigen Angestellten zuletzt umgegangen ist. Roman Hodel Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Nach 170 Jahren Firmengeschichte ist definitiv Schluss. Am Samstag waren die Kofler-Läden zum letzten Mal geöffnet. Die Bekanntgabe der Schliessung im letzten August war für viele ein Schock. Was bedeutet dies für die über 100 Mitarbeitenden, vor allem Frauen, viele langjährig mit dabei? Wie geht es ihnen heute? Unsere Zeitung hatte in den vergangenen Wochen mit mehreren (ehemaligen) Mitarbeitenden Kontakt. Es zeigt sich, dass hinter den Kulissen wohl nicht alles glatt über die Bühne ging. Die einen bestätigten dies zwar am Telefon, zogen es aber vor, keine Details zu nennen. Andere wollten schon gar nicht sprechen: «Das Thema ist für mich abgeschlossen.» Zwei hingegen zeigten sich bereit, Auskunft zu geben – unter der Bedingung, dass ihr Name nicht in der Zeitung steht.

Totalausverkauf beendet: Die Kofler-Filiale an der Pilatusstrasse 3 an einem ihrer letzten Verkaufstage. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. Januar 2022)

Eine der beiden Personen beschreibt den Moment, als die Eigentümer-Familie Bachmann den Mitarbeitenden die Hiobsbotschaft überbracht hat, so:

«Wir waren wie gelähmt, manche haben geweint.»

Zwar habe man seit Jahren geahnt, dass etwas im Busch sei. Doch niemals habe sie mit einer definitiven Schliessung gerechnet, eher mit einem Verkauf.

Kofler-Mitarbeiterinnen auf Kurzarbeit bis im Oktober 2021

Umso stossender findet sie, dass Kofler in den letzten zwei Jahren über zig Monate Kurzarbeit angemeldet hatte, unter anderem von Oktober 2020 bis Oktober 2021. Also sogar zu einer Zeit, als die Schliessung bereits klar war. Die Frau fragt sich:

«Ist das rechtens? Eigentlich ist die Kurzarbeit dafür da, Stellen zu erhalten. Wir mussten deswegen Lohneinbussen akzeptieren. Dies nachdem bereits seit Jahren keine Grati und auch kein 13. Monatslohn bezahlt wird.»

Sie habe eher den Eindruck, die Schliessung sei schon länger ins Auge gefasst worden. Dafür spreche, dass das Sortiment bereits vor der Coronakrise stark gestrafft worden sei.

Enttäuscht ist die Frau zudem über die leeren Versprechungen am Tag der Schliessungsankündigung:

«Es hiess, sie würden uns nicht hängen lassen, doch genau das taten sie.»

Kofler habe weder einen Sozialplan ausgearbeitet noch eine finanzielle Zusatzleistung ausgerichtet. Und: «Wenn jemand eine neue Stelle gefunden hatte, durfte diese Person sogar nicht einmal früher aus dem Vertrag aussteigen.» Letzteres bestätigt eine andere ehemalige Mitarbeiterin. Sie hat aber ein gewisses Verständnis dafür, der Betrieb müsse ja weiterlaufen. Überhaupt findet sie:

«Die Eigentümer haben ihr Möglichstes getan, den gekündigten Mitarbeitenden zu helfen.»

Per Gesetz muss eine Firma bei einer Massenentlassung wie in diesem Fall erst ab einer Mitarbeitendenzahl von 250 und mehr einen Sozialplan ausarbeiten – Kofler zählt etwas über 100. Und: Es gibt auch keine gesetzliche Verpflichtung, Abfindungen zu bezahlen.

Beide ehemaligen Mitarbeiterinnen haben neue Anstellungen gefunden. Sie bedauern das Kofler-Aus nach wie vor. Die eine sagt: «Wir hatten immer ein Super-Team und lebten für die Mode.»

Eigentümerfamilie beantwortet die meisten Fragen nicht

Gerne hätte man von Kofler erfahren, wieso es keinen Sozialplan gab und selbst langjährige Angestellte, die kurz vor der Pensionierung standen, null Abfindung erhielten. Und warum die gekündigten Mitarbeitenden nicht einmal früher aus dem Vertrag entlassen wurden im Falle einer neuen Stelle. Weitere Fragen waren unter anderem: Seit wann gab es Absichten, die Firma zu verkaufen? Wie lange hat Kofler Kurzarbeitsentschädigung bezogen? Doch die verschwiegene Eigentümerfamilie beantwortete die meisten eingereichten Fragen nicht. Miteigentümer Olivier Bachmann schreibt auf Anfrage nur:

«Wir haben uns bei den Nachfolgemietern für die Übernahme der Kofler-Mitarbeitenden eingesetzt.»

Rund 80 Prozent der Angestellten hätten bereits eine neue Stelle gefunden. «Einzelne langjährige Mitarbeitende hatten Angebote von mehreren Nachfolgemietern», so Bachmann. Am vom RAV durchgeführten Informationsabend hätten «lediglich sechs Mitarbeitende teilgenommen».

Das gilt bei Kurzarbeitsentschädigung

Was die Kurzarbeit betrifft, so gibt WAS (Wirtschaft Arbeit Soziales) wira Luzern aus Datenschutzgründen keine Auskunft zu spezifischen Fällen. Leiter Martin Bucherer schreibt allgemein: «Ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht nur, wenn der Arbeitsausfall voraussichtlich vorübergehend ist und erwartet werden darf, dass die Arbeitsplätze erhalten werden können.» Das kann beispielsweise wegen Covid-19 sein, aber auch wegen einer Betriebsschliessung. Bei Letzterer muss der Arbeitgeber laut Bucherer ein Konsultationsverfahren auslösen, wenn eine Mehrzahl von Entlassungen zur Diskussion steht: «Bis es abgeschlossen ist, bleibt der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung bestehen, da das Verfahren dazu dient, Lösungen zur Weiterführung der Unternehmung zu suchen und damit Arbeitsplätze zu erhalten.» Merke man im Konsultationsverfahren, dass eine Schliessung unabdingbar sei, werde die Entschädigung eingestellt.

Mit Relax Fashion bleibt die Familie im Luzerner Modemarkt präsent

Ganz aus dem Modegeschäft zurück ziehen sich die Bachmanns ohnehin nicht: Die auf Jeans und junge Mode spezialisierte Relax Fashion AG mit dem einzigen Laden an der Hertensteinstrasse bleibt bestehen. Die AG gehört zu 100 Prozent der Familie. Olivier Bachmann und sein Bruder Patrick, beide im Pensionsalter, sind kurz vor Bekanntgabe der Kofler-Schliessung aus der Relax Fashion AG ausgeschieden. Bettina Schoch-Bachmann – Gesamtverantwortung Einkauf, Strategie, Sortimente bei Kofler mit Jahrgang 1964 – ist gemäss Moneyhouse nun als Einzige im Management aufgeführt. Olivier Bachmann sagte im August zu unserer Zeitung, dass Kofler wegen der Pandemie und dem damit verbundenen, veränderten Einkaufsverhalten schliesse. Relax Fashion spricht ein jüngeres Publikum an als Kofler – ausgerechnet jenes also, das vor allem via Internet einkauft und erst recht ein verändertes Einkaufsverhalten an den Tag legt. Und: Einen Onlineshop gibt es nicht, genau wie bei Kofler.

Auch Zürcher Traditionsmodehaus schliesst Kofler ist zurzeit nicht das einzige traditionsreiche Modegeschäft, das für immer dichtmacht: Auch Modissa in Zürich, mit dem Hauptgeschäft an der noblen Bahnhofstrasse, gibt im Sommer 2022 laut «Tages-Anzeiger» seine Tätigkeit auf. Die Parallelen zu Kofler sind frappant: Auch Modissa gehört einer Familie, hat eine kritische Grösse und ein angejahrtes Image. Bereits 2010 musste sich die Firma aus dem umsatzstärksten Center der Schweiz, dem Glatt, verabschieden. Es gab keinen neuen Vertrag mehr. «Modissa ist zu verstaubt», sagte der damalige Centerleiter. Auch am Limmatquai und im Tivoli Spreitenbach schlossen die Läden. Geblieben sind am Ende noch zwei Geschäfte. Modissa will sich künftig auf seine vier Big-Filialen konzentrieren. Das sind Stores mit Mode für junge Frauen. Im Gegensatz zu Kofler und Relax verfügt Modissa/Big über einen Onlineshop.

