Kapellgasse statt -platz: Kofler-Retterinnen planen woanders

Luzerner Detailhandel Kapellplatz viel zu teuer – Name Kofler soll nun in anderem Altstadt-Lokal weiterleben Für das neue Geschäft mit dem alten Namen Kofler haben die drei Initiantinnen neu die Kapellgasse 8 statt 4 im Visier. Allerdings läuft es mit dem Crowdfunding bislang harzig. Roman Hodel Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Der Plan ist ambitioniert: Drei Mitarbeiterinnen des vor der Schliessung stehenden Luzerner Traditionsgeschäfts Kofler wollen eine AG gründen für ein neues Modegeschäft und dabei den Namen Kofler weiterleben lassen. Als Lokal schwebte Sandra de Falco, Brigitte Bucheli und Monika Wicki bislang eine leerstehende, zweistöckige Fläche im Neubau Kapellgasse 4 direkt am Kapellplatz vor.

Daraus wird nun aber nichts. «Die Miete ist für uns viel zu hoch und leider kommen uns die Eigentümer auch nicht entgegen», sagt Sandra de Falco. Konkrete Zahlen möchte sie lieber nicht nennen. Der Neubau, der 2020 das frühere ABM/C&A-Warenhaus ersetzt hat, gehört der Zuger Immobilien-Investmentfirma Newport. Das betreffende Ladenlokal war noch nie vermietet.

Dafür haben die drei Frauen ein Angebot für ein anderes Lokal erhalten, nur ein paar Schritte weiter, an der Kapellgasse 8:

Es handelt sich um den ehemaligen Herren-Globus. Seit dessen Aufgabe vor vier Jahren steht das dreistöckige Geschäft leer. Das Haus gehört der Luzerner Firma Tecabar. Die Verkaufsfläche ist mit 600 Quadratmetern nur unwesentlich kleiner als vorne am Kapellplatz mit 760. «Wir würden aber nur knapp halb so viel bezahlen», sagt de Falco. Dass die Kapellgasse in den letzten Jahren etwas an Attraktivität eingebüsst hat und etwa Modegeschäfte wie H&M weggezogen sind, sieht sie nicht als Nachteil: «Nein, wir haben vor allem Stammkundinnen, die werden wegen uns kommen.» Das sei heute schon so im Kofler an der Pilatusstrasse. Sie sagt:

«Es gibt Frauen, die extra aus Zürich, Basel und Bern anreisen, um bei uns einzukaufen.»

Auf diese Stammkundinnen zählen die drei Initiantinnen auch in Zukunft – und sie sollen bei der Finanzierung des neuen Geschäfts helfen. Denn da hapert es noch. Bei der Anfang Dezember gestarteten Crowdfundingkampagne für das Startprojekt von 120'000 Franken sind erst knapp 4000 Franken beisammen. «Wir setzen alle Hebel in Bewegung, dass wir das Ziel bis Ende Januar erreichen», sagt de Falco. Sie seien am Netzwerken, schreiben Firmen an, verteilten Flugblätter mit Einzahlungsscheinen an die Kundinnen. Insgesamt benötigen sie ein Startkapital von rund einer Million Franken. Konkrete Investoren gibt es laut de Falco noch nicht.

Sie wollen einen «neuen» Kofler verwirklichen (von links): Brigitte Bucheli, Sandra de Falco und Monika Wicki. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 23. November 2021)

Wenn das Crowdfunding scheitert, geht das Geld zurück an die Spendenden und das Projekt wird nicht weiterverfolgt. Doch daran will de Falco gar nicht denken:

«Wir geben alles und sind überzeugt, dass es gut kommt.»

Zumindest der Mietvertrag für die Kapellgasse 8 per 1. September sei auf gutem Weg. Derweil läuft im Kofler an der Pilatusstrasse, wo die drei Initiantinnen arbeiten, der Totalausverkauf weiter. Ende Januar wird es wie alle Geschäfte mit dem Namen Kofler für immer geschlossen. Der neue Laden der drei Frauen wird zwar noch so heissen, jedoch nichts mehr mit der heutigen Kofler-Besitzerfamilie zu tun haben.

