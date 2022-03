Luzerner Fasnacht: Diese Bilanz zieht die Polizei

Fasnacht 2022 23 Festnahmen, 250 Personenkontrollen – diese Bilanz zieht die Luzerner Polizei Die rüüdigen Fasnachtstage sind vorbei, mehrere hunderttausend Fasnachtsverrückte feierten im ganzen Kanton. Die Luzerner Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz – trotz rund zwei Dutzend Festnahmen. 02.03.2022, 10.59 Uhr

Der Güdisdienstag war der grosse Abschluss der Luzerner Fasnacht 2022 – zahlreiche Fasnächtlerinnen und Fasnächtler im ganzen Kanton feierten nochmals bis in die frühen Morgenstunden. Alleine in der Stadt Luzern waren vom schmutzigen Donnerstag bis am Aschermittwoch über 200’000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler unterwegs, wie es in einer Mitteilung heisst: