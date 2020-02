Live «De rüüdig Samschtig» im Ticker: T-Shirt-Wetter überall ++ Fasnachts-Anlässe auf dem Land ++ Schaulaufen entlang der Reuss Noch vor ein paar Jahren war's ruhig in der Stadt Luzern am Fasnachts-Samstag. Doch das hat sich gewaltig geändert. Werfen Sie mit uns einen Blick aufs wilde Treiben in der Altstadt und auf die Anlässe auf dem Land. Reporter Jonathan Biedermann 22.02.2020, 14.41 Uhr

Chottlebotzer Lozärn mit dem Sujet Chottles Thrones. Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern mit dem Sujet «Moon Casting – So geht Mond». Die Cocoschüttler Meggen mit dem Sujet Waldelfen. Eine gfürchige wilde Nummer am Fritschi-Umzug. Infinitus Lozärn mit dem Sujet Quitus Elementum. Noch eine bunte wilde Nummer. Eine wilde Nummer unterwegs als Luzerner Wasserturm. Nachtheueler Horw als «Urchigi Chrieger» Fasnachtsmusig Noteheuer Luzern mit dem Sujet «Die Schöne und das Biest». Auf der Seebrücke herrschte dichtes Gedränge beim Fritschi-Umzug. Borggeischter-Musig Roteborg mit dem Sujet «Wächter vom Rotbachtobel». Gfürchige Gestalt am Fritschi-Umzug! Krampus Lozärn mit dem Sujet Barbara Millicent Roberts. DOOQ mit dem Sujet Sekte. Noggeler Guggenmusig Luzern mit dem Sujet Schneewittchen und die 7 Zwerge. Noggeler Guggenmusig Luzern mit dem Sujet Schneewittchen und die 7 Zwerge. Nach dem Umzug war rasches Aufräumen angesagt. Konfetti auf den Strassen, soweit das Auge reicht. Lozärner Chaote mit dem Sujet Duck Tales. Blattlüüs Lozärn mit dem Sujet Ur Luz. Gaugewäudler mit dem Sujet Assassins Creed. Gaugewäudler mit dem Sujet Assassins Creed. Bärg-Wörze Udligenswil mit dem Sujet De Fescher vom Wagemoos. Bärg-Wörze Udligenswil mit dem Sujet De Fescher vom Wagemoos. Orbis Arbitrarius mit dem Sujet Universum-Ritter. Fläckegosler Roteborg mit dem Sujet Gosler Mythos. Zunft zu Safran mit dem Sujet Bohre ned Schnorre. Ein gförchiger wilder Grend. Chappelgnome mit dem Sujet Die Mooloor aus dem Moorlaboor. Müsali-Musig Lozärn mit dem Sujet Elfenkrieger. Ein wilde Nummer. Schnipp-Schnaps mit dem Sujet Atlantis. Rasselbandi Horw mit dem Sujet Drachenjäger. Rasselbandi Horw mit dem Sujet Drachenjäger. Bueri Chessler mit dem Sujet Wältrumturiste. Bruder Fritschi und die Fritschene. Die Latärndlihöcker Lozärn mit dem Sujet «Argus Carnevale». Der Königsböög der Maskenliebhabergesellschaft. Die Bueri Chessler mit dem Sujet «Wältrumturiste». Dieses Sujet weckt frühlingshafte Gefühle. Dani aus Rothenburg als Metzger mit Saugrind.

Ein wildes Sujet am Fritschi-Umzug. Werber, Andi, Esther und Barbara aus Luzern sind als Polospieler verkleidet.

Zuschauer verfolgen den Fritschi-Umzug. Claudia, René und Sandy von der Guuggenmusik Tropenblocher aus Luzern sind als Schneetiger und Eisbär verkleidet.

Tobias, Andrea, Eliane und Benno aus Eschenbach sind als Pinguine verkleidet.

Fasnachtstheater Domus (Cotton Club) am Falkenplatz.

Ein Hochzeitspaar. Ätis mit dem Theater Spermien. Holzwörm Lozärn mit dem Theater «Keiner zu klein, ein Gourmet zu sein». Pädagogischer Karnevalsverein mit dem Theater Hamster. Diese Zwerge nehmen es gemütlich. LFK Präsident Roland Fischer begutachtet ein Theater. Ist das Beat Feuz? Das Theater der Moggetätscher auf dem Dach des Stadtkellers. Barfuessfäger Lozärn. Greta Thunberg beim Theater der Maskenliebhabergesellschaft der Stadt Luzern. Grenadiere der Zunft zu Safran auf dem Dach des Stadtkeller. Die Uhrenläden sind geschlossen. Dafür steht am Grendel ein Mini-Wasserturm. Die Chappelgnome ziehen durch die Altstadt. Ein Wissenschaftler an der Tagwache ... ... mit aufwendig gebasteltem Wagen. Rüüdig verreckt: Fasnächtler an der Tagwache. Fasnächtler an der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar 2020 in der Stadt Luzern. Ein Rettungsboot patrouilliert auf der Reuss. Die Leuechotzeler Luzern. Die Rotsee-Möven Littau. Die Wäsmali-Chatze Lozärn. Die Rüüssfrösch Lozärn. Die Chacheler Musig Chriens. Die Fritschifamilie. Die Chnuupesager Luzern. Die Saunafäger Lozärn. Die Saunafäger Lozärn. Die Pilatusgeister Luzern. Die Lozärner Kracher. Zunftmeister und Fritschivater Daniel Medici und Bruder Fritschi auf dem Kapellplatz. Die Rüssgusler Ebikon. Die Rüssgusler Ebikon. 13'000 Leute: Der Kapellplatz ist rappelvoll. Die Blattlüüs Lozärn. Es esch Fasnacht! Bruder Fritschi während des Fötzeliräges. Bruder Fritschi während des Fötzeliräges. Die Stimmung bei den Narren stimmt. Zunftmeister und Fritschivater Daniel Medici kommt am Schwanenplatz an. Die Fritschifamilie beim Landungssteg. Die Fritschifamilie auf dem Nauen. Der Urknall.

14:40 Uhr

Einzelmasken aufgepasst: Auf dem Kapellplatz wird den Fasnächtlern jeglicher Druck bei der Partnersuche genommen. Beim «Selfie-Balkon für Traumpaare» lässt sich das ideale Gegenüber ausschreiben – und hoffentlich auch finden.

Bild: Jonathan Biedermann

14:35 Uhr

Der Luzerner Sicherheitsdirektor Paul Winiker ist bekanntermassen ein grosser Fasnächtler. Auch wir finden es rüüdig guet, hat der SVP-Mann den fasnächtlichen Einbürgerungstest bestanden!

14:30 Uhr

Abseits von der Fasnacht: Der Abfall vom Schmutzigen Donnerstag säumt das Ufer der Reuss – zum Beispiel hier bei der Eisenbahnbrücke in Reussbühl, wie dieses Leserbild zeigt.

Leserbild von Christian Volken

14:20 Uhr

Bild: Corinne Glanzmann

Schwingen Sie das Tanzbein an der Senioren-Fasnacht mit dem Lozärner Fasnachtskomitee und den Fasnachtsgewaltigen. Die Eintrittsschwelle ist bei 60 Jahren angesetzt. Und zu spät sind Sie nicht dran, der Anlass dauert noch bis 18 Uhr.

PS. Offenbar wird hier sogar Ihre (schmutzige) Wäsche gewaschen...

Bild: Corinne Glanzmann

14:07 Uhr

Schicken Sie uns Ihre Fasnachts-Bilder!

Wir suchen Ihre schönsten Fasnachts-Bilder aus der Zentralschweiz – vom bunten Treiben auf den Strassen, in den Gassen und in den Beizen.

Laden Sie Ihre Bilder – bevorzugt in guter Auflösung – unter diesem Link hier hoch.

Gelungene Aufnahmen veröffentlichen wir auf unserem Online-Portal luzernerzeitung.ch und natürlich auch in unserem Fasnachts-Ticker hier.

14:04 Uhr

Und passen Sie bitte gut auf! Ein 23-jähriger Fasnächtler ist am Freitagnachmittag in der St. Galler Gemeinde Gommiswald rücklings von einem Fasnachtswagen gefallen. Er prallte mit dem Kopf auf die Strasse und musste anschliessend mit der Rega ins Spital geflogen werden.

14:05 Uhr

Bild: Jakob Ineichen

In Root nimmt der Umzug richtig an Fahrt auf: Die ersten Formationen ziehen durchs Dorf.

Bild: Jakob Ineichen

14:01 Uhr

Wer den «rüüdig Samschtig» in der Stadt Luzern verbringt, wird von diesen beiden Fasnächtlern freundlich begrüsst. Sie haben sich einen Standplatz auf dem Camping «Sonnenwiese» gleich bei bei der Kapellbrücke bereits am Vormittag gesichert.

Bild: Jonathan Biedermann

13:58 Uhr

Bild: Jonathan Biedermann

Auf dem Rahthausplatz in Luzern wimmelt's von Guuggen und Schaulustigen. Während die «Löchlitramper Littau» den Platz beschallen, bahnen sich andere den Weg über die Rathaustreppe runter ans sonnige Reussufer.

Bild: Jonathan Biedermann

13:52 Uhr

Et voilà: Hier kommen die ersten Bilder vom Umzug in Root, wo offenbar einige Komödianten anzutreffen sind. Vor Ort ist unser LZ-Fotograf Jakob Ineichen.

13:45 Uhr

Zmittag an der Reuss: Vorausblickende Fasnachtsbegeisterte wissen, dass vor dem Trinken ordentlich gegessen werden sollte. Dieser Herr lässt es sich bei (s)einem «Hirn nature» gut gehen.

Bild: Jonathan Biedermann

13:40 Uhr

Oho! Es gibt noch mehr Gruppen, die Lust auf eine Tetris Challenge haben. Herzlichen Dank für das ganz tolle Bild von der Guggämuisig Rätschbäse Sarnä! Ihr seid ja auch für jeden Spass zu haben!

Unser LZ-Fotograf Boris Bürgisser hat kürzlich von den Guuggern der Räbedibäms in Hochdorf ein Tetris-Challenge-Bild gemacht:

Bild: Boris Bürgisser (8. Februar 2020)

Hier geht's zur Story über zahlreiche Guuggenmusigen aus Luzerner Landgemeinden, die dieses Jahr ein Jubiläum feiern.

Räbedibäms aus Hochdorf lanciert Guugger-Tetris-Challenge – Guggemusig aus Sarnen macht mit Zahlreiche Guuggenmusigen aus Luzerner Landgemeinden feiern heuer Jubiläum. Wie unsere Auswahl zeigt, fanden 1970 viele Gründungen statt. Aktualisiert Evelyne Fischer vor 2 Stunden

13:35 Uhr

Blicken wir zum Start erst mal aufs Wetter von heute Nachmittag: Das Thermometer steht aktuell in Luzern bei etwas mehr als 10 Grad. Entlang der Reuss dürfte es aber sicher noch richtig heiss werden.

13:30 Uhr

Willkommen zu unserem Ticker am «rüüdige Samschtig»!

Heute ist in der Stadt Luzern vor allem Strassenfasnacht angesagt. Aber es gibt auch einige Fixtermine. Unsere Reporter und Fotografen sind auf den Strassen und Gassen unterwegs. Bleiben Sie dran!

Heute Samstag-Nachmittag:

ab 12 Uhr Chrienser Volksfasnacht, Kinderfasnacht mit Maskenprämierung

13.30 Uhr: Umzug in Root und Kinderfasnacht in Schüpfheim

14 Uhr: Umzug in Dagmersellen und Schachen

18.30 Uhr: Guugger-Einzug in Hochdorf

und ebenfalls auf dem Programm steht der «Schlumpf-Ball» im Hotel Sonne in Reiden sowie der «Güggali-Ball» in der Areggerhalle in Willisau-Daiwil.

Die gesamte Übersicht zu den Anlässen an diesem Fasnachts-Wochenende finden Sie hier.

Bildstrecke Gewaltiger Start in die Fasnacht: Das war der Schmutzige Donnerstag in der Zentralschweiz Die fünfte Jahreszeit startete in der Zentralschweiz bei äusserst milden Temperaturen. Dementsprechend viele Fasnächtler wagten sich am Donnerstag auf die Strassen. Ein Überblick. 21.02.2020