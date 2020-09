Luzerner Ferienpass erhält im Coronasommer Schub Der Luzerner Ferienpass hat im Coronasommer 2020 einen Boom erlebt. Sowohl das Grundangebot als auch der Ferienpass Plus mit seinem erweiterten Angebot wurde deutlich mehr genutzt. 01.09.2020, 12.28 Uhr

(sda) Die Wochenkarte mit dem Grundangebot wurde 4328 Mal bezogen, 1004 Mal mehr als 2019. Der Ferienpass Plus mit einem erweiterten Angebot wurde 2528 Mal verkauft, was einer Zunahme von 233 Pässen entspricht, wie die Stadt Luzern am Dienstag mitteilte.