Luzerner Fest 2021: Weniger Kommerz, dafür gibt's von der Stadt doppelt so viel Geld

Luzerner Fest 2021: Weniger Kommerz, dafür gibt's von der Stadt doppelt so viel Geld

Luzerner Fest 2021: Weniger Kommerz, dafür gibt's von der Stadt doppelt so viel Geld Das Luzerner Fest soll mit neuer Ausrichtung ab 2021 wieder stattfinden. Der Stadtrat stimmt dem vorliegenden Konzept der Stiftung «Luzern hilft» zu und ist bereit, das Patronat für das Fest im Jahr 2021 zu übernehmen sowie sich finanziell zu beteiligen.

«Die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und der gute Zweck» sollen im im Zentrum des neuen Luzerner Fests stehen. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 24. Juni 2017)



(zim) Das letzte Luzerner Fest fand 2018 statt. Es hatte sich zuvor in eine Richtung entwickelt, die den Vorstellungen des verantwortlichen Stiftungsrats und breiten Kreisen der Bevölkerung nur noch bedingt entsprach. Der Stiftungsrat und das Organisationskomitee entschieden daraufhin, das Fest erst wieder durchzuführen, wenn die Grundlagen für ein neu ausgerichtetes Fest ausgereift sind, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Luzern vom Dienstag. Ausserdem war die Unterstützung und Einbindung der Stadt Luzern zu klären.

Fest mit neuem Charakter

Inzwischen liegt nach Angaben der Stadt ein neues Veranstaltungskonzept der Stiftung «Luzern hilft» vor. Im Vordergrund des neu konzipierten Stadtfestes sollen die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und der gute Zweck stehen. Vorgesehen sei zudem eine stärkere Verankerung in der Stadt Luzern und eine lokalere Ausrichtung: Luzerner Künstlerinnen und Künstler, Organisationen, Vereine und Institutionen sollen integriert werden und das Fest mitgestalten – auch mit der Unterstützung von Freiwilligenarbeit.

Des Weiteren sei vorgesehen, die Veranstaltung zukünftig kleiner und weniger kommerziell auszurichten und auch ruhigere Begegnungsorte einzuschliessen. Im Fokus der Stiftung stehe ein Fest für die Stadtluzernerinnen und Stadtluzerner. Die Verantwortlichen würden dabei bewusst einen Rückgang der Besucherzahlen in Kauf nehmen.

Patronat und Unterstützung der Stadt Luzern

Die Stiftung «Luzern hilft» hat gemäss Mitteilung die Stadt Luzern gebeten, das Patronat für das neue Luzerner Stadtfest ab 2021 zu übernehmen. Für den Aufbau der Geschäftsstelle inklusive Beiträge für interne Arbeiten beantragte die Stiftung für die Jahre 2019 und 2020 insgesamt 85'000 Franken. Hinzu kommt ein jährlicher Beitrag von 235'000 Franken sowie eine allfällige Defizitgarantie von total 250'000 Franken für die Jahre 2021 bis 2023.

Somit würde die finanzielle Beteiligung der Stadt Luzern für die Vorbereitungen in den Jahren 2019 und 2020, die Durchführung in den Jahren 2021 bis 2023 sowie die – optionale – Defizitgarantie total 1,04 Millionen Franken betragen. Diese notwendigen Finanzmittel erfordern einen vom Grossen Stadtrat zu bewilligenden Sonderkredit.

Der Stadtrat stimmt dem Konzept für die Neuausrichtung des Luzerner Fests zu, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch sei er bereit, das Patronat für das Fest 2021 zu übernehmen und sich finanziell am Aufbau einer Geschäftsstelle sowie an der Durchführung des Anlasses zu beteiligen. Ende November/Anfang Dezember 2019 wird dem Parlament ein entsprechender Bericht und Antrag für einen Sonderkredit vorgelegt.