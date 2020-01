Luzerner Fest erhält viel mehr Geld von der Stadt – aber nicht bei schlechtem Wetter Das Luzerner Stadtparlament befürwortet die Unterstützung des Luzerner Fests ab 2021. Doch im Falle eines hohen Defizits müssen sich die Organisatoren grösstenteils selber helfen. Robert Knobel 30.01.2020, 12.22 Uhr

2017 war das Luzerner Fest noch ein Grossereignis, das Besucherinnen und Besucher von weit über die Stadt Luzern hinaus anzog. Hier ein Konzert von Marash & Dave auf dem Schwanenplatz.

Bild: Dominik Wunderli

Kleiner, bescheidener und lokaler: So soll das Luzerner Fest ab 2021 daherkommen. Die Schrumpfkur gilt allerdings nicht für die städtischen Finanzen. Denn die Stadt wird ihr finanzielles Engagement für das Fest massiv hochfahren: Steuerte sie bisher rund 100'000 Franken pro Jahr bei, wird sie in den Jahren 2021 bis 2023 maximal 840'000 Franken fürs Luzerner Fest ausgeben, wovon 100'000 Franken als Defizitgarantie für die Organisatoren reserviert sind. Das hat das Stadtparlament am Donnerstag beschlossen.