Luzerner Firma Shiptec AG zieht Grossauftrag über 57 Millionen Franken für zwei Personenfähren an Land Die in Luzern ansässige Shiptec AG kann zwei neue Personenfähren für die Schifffahrt auf dem Genfersee liefern. Den Auftrag im Wert von total 57 Millionen Franken erteilte die Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA (CGN). 08.01.2020, 11.57 Uhr

So soll die Personenfähre aussehen. Bild: CGN

(spe) Auftraggeber für das Projekt ist die Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA (CGN). Die Shiptec AG schreibt in einer Mitteilung vom Mittwoch, dass die geplanten Schiffe je Platz für 700 Berufspendler und Touristen bieten werden, die über den Genfersee fahren möchten. Pro Schiff beträgt das Auftragsvolumen 28,5 Millionen Franken.

Eine der beiden beim Luzerner Schiffbau-Unternehmen bestellten Fähren soll ab 2022 zwischen Evian-les-Bains (Frankreich) und Lausanne verkehren. Die zweite Personenfähre wird zwischen Thonon-les-Bains (Frankreich) und Lausanne eingesetzt werden. Diese Fähren soll 2023 in Betrieb gehen, so das Unternehmen in der Mitteilung.

Leichte Schiffe und weniger Schadstoffe

Die Shiptec AG habe eine Personenfähre mit einer Schale aus Aluminium entworfen, die dadurch leicht und deshalb schadstoffarm unterwegs sein soll. Die Energieversorgung und der Antrieb erfolgen mittels eines Hybridkonzeptes. Ähnliche Konfigurationen habe die Shiptec AG bereits bei früheren Projekten umgesetzt.

Mit der neuen Fähre wird für den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Lausanne und Evian ein Taktfahrplan von neu 45 Minuten anstatt wie bisher von einer Stunde und 20 Minuten möglich. Denn die neuen Schiffe erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 33 km/h.

Die Projektplanung und -koordination sowie die Ausführungsarbeiten erfolgen bei der Shiptec AG in Luzern mit verschiedenen Zulieferbetrieben aus Europa, wie aus der Medienmitteilung hervorgeht. Die Montage der beiden Personenfähren erfolgt in der Werft der CGN SA in Lausanne. Die Shiptec AG ist ein Unternehmen der SGV AG.

Aktuell würden die CGN SA und die Shiptec AG die Details für die anstehende Zusammenarbeit formalisieren. Die formelle Vertragsunterzeichnung sei für Ende Januar 2020 vorgesehen.