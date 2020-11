Luzerner Firmen bangen um Härtefall-Gelder: «Wir brauchen das Geld dringend» Eine Härtefallregelung soll Firmen vor dem Konkurs retten. Betroffene Luzerner Unternehmen fordern ein höheres Tempo und Klarheit. Alexander von Däniken 11.11.2020, 16.59 Uhr

Trotz Kurzarbeit, Erwerbsersatz und Krediten stehen verschiedene Unternehmen vor dem Aus. Helfen sollen Härtefallmassnahmen. Der Bund will dafür vorerst 200 Millionen Franken bereitstellen. Er nimmt aber auch die Kantone in die Verantwortung. Diese können sich bis am Freitag zu den Plänen äussern. Das hat am Mittwoch der Luzerner Regierungsrat gemacht. Für Luzerner Härtefälle will sie 25 Millionen Franken bereitstellen. Die Details, etwa welche Firma aufgrund welcher Kriterien ein Anrecht hat, sind noch unklar.