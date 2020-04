Luzerner Firmen fordern vom Kanton Geld – ohne Rückzahlungspflicht Hunderte von Unternehmen verlangen von der Luzerner Regierung, dass sie wie der Bund Geld zur Bewältigung der Corona-Krise spricht. Dennoch ringt der Dachverband der Gewerbler noch mit seiner Haltung. Lukas Nussbaumer 03.04.2020, 06.00 Uhr

Der KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern (KGL) will wissen, was seine 9300 Mitglieder von den Hilfsmassnahmen des Bundes halten. Und der Dachverband der Gewerbler möchte auch erfahren, ob und wer vom Kanton zusätzliche Mittel fordert. Die Luzerner Regierung verzichtet bis jetzt auf die Ausschüttung von Kantonsgeldern und stellt sich auf den Standpunkt, vorerst stehe der Bund in der Pflicht. Ausserdem helfe die Luzerner Kantonalbank, deren grösster Aktionär der Kanton ist (siehe Kasten am Ende des Beitrags).