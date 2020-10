Luzerner Gastro-News: «By Neville's» ist jetzt auch eine Lounge – das «Viktoria» versucht's ohne Cartouristen Obwohl «By Neville's» in der Neustadt trotz Corona gut über die Runden gekommen ist, startet das Lokal mit einem neuen Konzept. Dieses musste das «Viktoria» im Maihofquartier hingegen gezwungenermassen ändern. Sandra Monika Ziegler 02.10.2020, 05.00 Uhr

Koch Neville Senevinatre hat sich mit Marco Christen (links) Verstärkung für den Lounge-Betrieb geholt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern,

24. September 2020)

In der Luzerner Neustadt hat sich Neville Senevinatre (58) mit seinem «By Neville's» weit herum einen Namen gemacht. Nicht zuletzt mit seinem TV-Auftritt in der Dokusoap «Mini Beiz – dini Beiz» vor gut vier Jahren. Inzwischen wirtet er bereits seit zwölf Jahren am Kauffmannweg 20. Nun hat er sein Konzept geändert. Aus «Fine Indian Dining», wird jetzt die «Indi Oriental Lounge». Eine Lounge wollte er immer schon, wie er sagt. Wirt Neville erklärt:

«Jetzt kann man bei mir besser chillen und bei einem guten Glas Wein oder bei einem Gin orientalische Häppchen geniessen.»

Dazu wurden im Interieur der Wand entlang die Stühle durch eine bequeme, mit Kissen bestückte Sitzbank ersetzt und die Speise- und Getränkekarte angepasst. Auf der Karte sind weiterhin die fünf beliebtesten Speisen und sechs bis acht orientalische Vorspeisen. Zugelegt hat er nicht nur bei den orientalischen Köstlichkeiten – eine kleine Auswahl gibt es bereits ab 10 Franken –, sondern auch bei den orientalischen Mixdrinks, vor allem bei jenen mit Gin.

Gin aus Indien und Beckenried

Und das Ginangebot ist jetzt Marco Christens (40) Revier samt Lounge und Bar. Denn Neville bleibt in der Küche. Christen kam aus Engelberg an den Kauffmannweg. Dort war er im Hotel Terrace gastronomisch aktiv und in der Hotelbar Porticos standen rund 250 Gins aus aller Welt auf der Karte. «So viele wird es am Kauffmannweg nicht geben», sagt Marco Christen. Doch einige Trouvaillen – so auch aus Indien oder den Lake Side Gin aus Beckenried – werden schon auf der Karte stehen.

Der gelernte Koch Neville absolvierte einst die Hotelfachschule in Chur. Dort habe er die Berge und den Schnee schätzen gelernt. Seine Luzerner Kundschaft hat er bereits mit seinem Wirken im Hotel Gütsch erobert. Dort führte er auf eigene Rechnung von 1995 bis 2005 den Schlosskeller «1001 Nacht». Von den Räumlichkeiten schwärmt er heute noch. Kaum ging es mit dem «Gütsch» bachab, verliess er die Lokalität quasi von einem Tag auf den anderen. Die Kundschaft blieb ihm aber treu.

«By Neville's» gehört zu den Lokalitäten, die bisher gut durch die Coronakrise kamen. Er erzählt:

«Bereits am 18. März stellte ich auf Take-away um, das funktionierte gut, die Gäste blieben mir treu.»

Die orientalische Küche sei seine Leidenschaft. Eine Weitere sind Zuckerblumen, wie Neville erzählt und fügt an: «Bereits früher hatte ich die Ausbildung zum Konditor-Patissier absolviert. In Chicago habe ich die Kunst der Tortendekoration verfeinert. Jetzt hab ich einen Master der Wilton Schule. Süss und scharf, das passt doch bestens.»

Individualgäste sollen nun das «Viktoria» füllen

Das Restaurant Viktoria, einst mit dem Zusatz «Asian Village» versehen, ist an der Maihofstrasse zu finden. Es prägte das Strassenbild mit den vielen Cars, die täglich vor der Lokalität parkierten. Diese spülten dem Betrieb unzählige Gäste ins Lokal, heimische Kundschaft war da kaum zu sehen. «Viktoria» war ganz auf Tourismus ausgerichtet. Doch aktuell fehlt diese Klientel. So musste auch diese Lokalität coronabedingt ihr Konzept ändern, wie Geschäftsführer Shiva Kumar Balakrishnan (49) erklärt:

«Anstelle von Gruppen begrüssen wir jetzt Individualgäste und bieten ihnen ausgewählte asiatische Küche an.»

Darauf weisen vor dem Haus Plakate hin:

Das Restaurant Viktoria setzt neu auf asiatische Küche für heimische Gäste. Bild: PD

Sollte sich die aktuelle Situation ändern, werde trotzdem nicht mehr auf Touristen umgestellt, wie Balakrishnan betont, sondern sie bleiben beim aktuellen Konzept. Und das sieht am Mittag Buffet ab 19 Franken oder Lunchbox zum Mitnehmen vor, für die Studierende zum Spezialpreis und am Abend à la carte. Das Lokal bietet aktuell für 60 Personen Platz. Ruhetag ist Sonntag.