Porträt Luzerner Gehörloser siegt vor Bundesgericht – doch sein Kampf geht weiter Klein beigeben? Nicht Patrick Mocks (34) Art. Der gehörlose Luzerner lobbyiert an allen Fronten: für mehr Verständnis und Akzeptanz in der hörenden Welt. Raphael Zemp 02.09.2020, 11.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Gehörlose Patrick Mock auf der Seebrücke in Luzern.

Bild: Dominik Wunderli (1. September 2020)

Patrick Mock ist keiner, der auffällt. Am Tisch des neu ausstaffierten Restaurants im KKL-Parterre sitzt ein Mitdreissiger, wie es ihn zuhauf gibt. Wäre da nicht etwas, was Mock schon seit Geburt von den meisten anderen unterscheidet, aber nicht mit blossem Auge zu erkennen ist: Er hat kein Gehör, ist einer von rund 10'000 gehörlosen Menschen in der Schweiz.

10'000 Gehörlose in der Schweiz Weltweit gibt es rund 70 Millionen Gehörlose – Tendenz steigend. In der Schweiz geht man von gut 10'000 Gehörlosen aus. Menschen mit Hörbehinderungen gibt es hierzulande deutlich mehr. Laut Schweizerischem Gehörlosenbund (SGB) beläuft sich ihre Zahl auf 1 Million. Diese Zahl ist auch deshalb so hoch, weil Hörverlust und Ertaubung vor allem unter älteren Menschen stark verbreitet ist. Rund 20 Prozent aller über 65-Jährigen sind davon betroffen. Rund 25 Prozent aller hörbehinderten Menschen in der Schweiz haben ein Hörgerät oder ein Cochlea-Implantat. Diese Hilfsmittel ermöglichen ein Sprachverstehen nur teilweise und können ein gesundes Gehör nicht ersetzten. Deshalb führt trotz technischen Möglichkeiten oft kein Weg an der Gebärdensprache vorbei, die in der Schweiz mindestens 20'000 Menschen beherrschen. (zar)

Kein Gehör hatte auch die IV-Stelle Luzern. Und zwar als es ums Bezahlen einer Dolmetscherrechnung in der Höhe von 1500 Franken ging, die Mock, Ruag-Konstrukteur, nach einem internen Weiterbildungskurs eingereicht hatte. Geld für interne Weiterbildungen? Kommt nicht in Frage, meinte die IV und trat den Marsch durch sämtliche Gerichtsinstanzen an, bis schliesslich das Bundesgericht im Juli den Schlusspunkt setzte – und in seinem Urteil Mock in allen Punkten recht gab: Die IV muss nicht nur die Dolmetscherkosten übernehmen, sondern auch sämtliche Gerichtskosten.

Ein Gerichtsfall aus Prinzip

Gebärdensprache: Gehörlose verständigen sich über Handzeichen. Bild: Pius Amrein (Hochdorf, 14. September 2018)

Die Summen zeigen: Hier ging es nicht so sehr ums Geld, als vielmehr ums Prinzip. Das bestätigt Mock, der freimütig drauflos gebärdet, die mitgebrachte Dolmetscherin in Dialekt übersetzten lässt. Klar sei es auch um persönliche Gerechtigkeit gegangen. «Aber auch darum, ein Zeichen zu setzten: Dass auch wir Gehörlosen Rechte haben. Und dass es sich lohnt, für diese zu kämpfen.» Etwas, was leider viel zu wenige machten, findet Mock. Viel eher resignierten Gehörlose, akzeptierten ihr Los. «Nicht zuletzt, weil an jeder Ecke schier unüberwindbare Barrieren lauern.»

Was es heisst, an Hindernissen zu wachsen, weiss Mock aus eigener Erfahrung. Was hat er sich aufgrund seiner Hörbehinderung nicht schon alles gefallen lassen müssen. Wie oft hat er sich nicht verstanden, im Stich gelassen gefühlt. Sein Werdegang: Ein einziger Kampf gegen Barrieren und Hürden, ein Kampf ums Gehört-Werden. Und ein Spiegelbild allgemeiner Probleme im Umgang mit Gehörlosen.

Auch seine Eltern sind gehörlos

Erst aber beginnt alles harmonisch: Mock wächst in Kriens auf, in gutbehüteten Verhältnissen. Die Eltern gehörlos, die ältere Schwester schwerhörig. Dass diese Familie anders ist als die meisten, bemerkt Mock lange nicht. Erst als das Spielen mit den Nachbarskindern nicht mehr funktionieren will, als ihm auffällt, dass diese immerzu ihre Münder befremdend verziehen, klärt ihn seine Mutter auf: Nicht die sind komisch, sondern wir. Wir haben kein Gehör.

Aber immerhin eine gemeinsame Sprache: die Gebärden. Etwas, wofür Mock sehr dankbar ist. Auch, weil diese Sprache vielen Gehörlosen verwehrt wird, die in hörenden Familien aufwachsen. Das sei ein grosses Problem. Denn die kognitive Entwicklung ist eng gebunden an den Spracherwerb. Wer weder mit Gebärden aufwächst noch Zugang zur Lautsprache findet, der falle zwischen Tisch und Bank, werde seiner Sprache beraubt.

1880 wurde die Gebärdensprache verboten

«Sprachliche Deprivation nennt sich das», lässt Mock die Dolmetscherin übersetzten und zeigt mit dem Finger auf die entsprechende Passage eines Fachartikels, den er aus seiner Mappe gezaubert hat. Das erschwert bis verunmöglicht das Erlernen einer Sprache – auch schriftlich. Angesichts dieser Erkenntnisse ist kaum zu glauben, dass «Fachleute» 1880 in Mailand die Gebärdensprache europaweit verbieten liessen – für über hundert Jahre.

Die Folgen ereilen auch Mock in den Schulzimmern und Gängen des Heilpädagogischen Zentrums in Hohenrain, wo er sämtliche Stufen durchläuft von Kindergarten bis zur 6. Primar. Immer wieder schärfen die Lehrer ein, er solle in den Pausen gefälligst nicht gebärden. Zudem wird viel Zeit und Energie darauf verwendet, die Lautsprache sprechen und (mittels Lippenlesen) verstehen zu lernen. «Ein extrem schwieriges bis sinnloses Unterfangen, wenn man so wie ich nichts hört.» Zumal dabei Inhalt und Wissensvermittlung fast komplett auf der Strecke bleibe.

«Hauptsache, er ist versorgt»

An Verständnis und Unterstützung mangelt es auch, als die Lehrstellensuche ansteht. Mock schwebt eine Ausbildung zum Hochbauzeichner oder Konstrukteuren vor. Die zuständige IV-Berufsberatung hingegen meint: Warum nicht Verpackungstechnologe? «Ganz nach dem Motto: Hauptsache, der ist versorgt, hat einen Job.» Mock schlägt diesen «Rat» in den Wind, hängt ein 10. Schuljahr an und schreibt Bewerbung um Bewerbung. Nach fast dreissig Absagen findet er jenen Lehrbetrieb, dem er bis heute treu geblieben ist.

Manchmal beisst aber auch Kämpfernatur Mock auf Granit. Da zerrinnt auch der beherzeste Einsatz, das beharrlichste Insistieren im Sand. Etwa als er sich im Anschluss an die Lehre zum Applikationsentwickler weiterbilden will und sich schon fast an der Wirtschaftsinformatikschule Schweiz (WISS) aufgenommen sieht. Der Rektor der privaten Institution gibt klar zu verstehen: Gehörlose haben bei uns keinen Platz. Oder als er nach absolvierter Berufsmatur feststellt: Auch an Fachhochschulen haben Gehörlose (noch) nichts verloren. Abgefunden habe er sich damit. Auch wenn es schmerze. «Es fehlt schlicht die Kraft.»

Er lobbyiert bei den Politikern

Was an Energie noch verfügbar ist, will Mock derzeit lieber anderweitig einsetzten. In dem er sich vermehrt politisch für die Anliegen der Gehörlosen einsetzt. Ein Lobbyist, der den Gehörlosen verschafft, was sie selber nicht haben: Gehör. So könne er mehr bewirken als im Dauergestürm mit den Behörden. Mit einem Stadtrat sowie zwei Kantonsräten sei er bereits in Kontakt getreten – und dabei mit seinen Anliegen auf viel Verständnis gestossen. «Diese Arbeit will ich künftig noch intensivieren.»