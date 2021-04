Behörden Luzerner Gemeinden professionalisieren ihre Kommunikation – ein PR-Berater erklärt, worauf diese achten sollten Politische Kommunikation wird immer wichtiger. Das lernen viele Gemeinden erst nach schmerzhaften Abstimmungsniederlagen. In Sursee wird bald ein Kommunikationsbeauftragter eingesetzt. Auch andere Gemeinden machen sich Gedanken zum Thema. Dominik Weingartner 17.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luzerner Regierungsräte kommunizieren vor den Medien Sparmassnahmen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 16. März 2016)

«Wir bitten Sie, uns Ihre Fragen schriftlich zuzustellen. Wir werden diese dann zeitnah beantworten.» So oder ähnlich klingt es oft, wenn Journalisten mit Kommunikationsstellen von Unternehmen oder Behörden zu tun haben. Gerade die Kommunikation von Kantonsbehörden und grösseren Gemeinden in der Agglomeration Luzern hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker professionalisiert. Dazu gehört aber auch: Der Zugang zu Entscheidungsträgern wie etwa Regierungsräten ist für Medien schwieriger geworden. Fragen werden oft nur schriftlich beantwortet, was kritische Nachfragen praktisch verunmöglicht.

Nun legen ländlichere Kommunen nach. In Malters etwa ist seit Anfang Jahr Stephan Weber als Kommunikationsbeauftragter tätig – gleichzeitig arbeitet er als Redaktor beim «Willisauer Boten». Auch die Stadt Sursee hat kürzlich bekanntgegeben, ab Sommer einen Kommunikationsbeauftragten in einem 60-Prozent-Pensum zu beschäftigen. Die Funktion übernimmt Christian Hodel, seit vergangenem Sommer Chefredaktor beim «Seetaler Boten». Diese Stelle gibt er für den neuen Job in Sursee auf.

Christian Hodel. Bild: PD

In Sursee soll Hodel vor allem Projekte kommunikativ begleiten, wie die stellvertretende Stadtschreiberin Andrea Stutz auf Anfrage sagt. Es handle sich um eine «bewusste Stärkung des Bereichs Kommunikation», die in Sursee schon länger ein Thema sei. Andere Massnahmen wie etwa die Neugestaltung der Stadt-Website seien bereits umgesetzt, sagt Stutz. Sie nennt einen Beweggrund für die Offensive:

«Die Bevölkerung hat heute andere Ansprüche an Information durch die Behörden. Es ist ein Grundauftrag der Verwaltung, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren.»

Abstimmungsniederlagen als Auslöser

Bisher hat Sursee Projekte zum Teil von externen Kommunikationsberatern begleiten lassen. So hat etwa die Luzerner PR-Agentur Media-Work die Abstimmung um ein neues Sekschulhaus bei der Stadthalle im vergangenen Herbst begleitet und im Sommer 2020 einen Informationsfilm für die geplante Neugestaltung des Bahnhofareals produziert. Der Film wurde kurz vor der Abstimmung über die umstrittene Therma-Areal-Überbauung beim Bahnhof publiziert, die der Stadtrat schliesslich verloren hat.

Adrian Bühler Bild: PD

Adrian Bühler ist Mitinhaber der Agentur Media-Work. Der 42-jährige Eschenbacher sass bis vergangenen Sommer 13 Jahre lang für die CVP im Kantonsrat. Entsprechend ist er in der Luzerner Politszene gut vernetzt. Bühler bestätigt: «Viele Gemeinden professionalisieren ihre Kommunikation.» Er glaubt, das Informationsbedürfnis der Bevölkerung sei gestiegen. «Häufig gibt es einen externen Impuls, der die Gemeinden veranlasst, sich systematisch mit Kommunikation auseinanderzusetzen.» Das seien meist zentrale Projekte wie etwa Totalrevisionen von Ortsplanungen oder grosse Bauprojekte – vor allem, wenn es an der Urne oder Gemeindeversammlung in die Hosen gehe. «Wenn eine Abstimmung verloren geht, ist das oft ein Auslöser, dass die Gemeinden ihre eigene Kommunikation überdenken», sagt Bühler.

Reiden und Triengen geben sich Kommunikationskonzepte

Aus Fehlern in der Vergangenheit will auch Reiden lernen. Der Gemeinderat hat im Februar ein neues Kommunikationskonzept verabschiedet. In der dazugehörigen Mitteilung zeigt sich Gemeindepräsident Hans Kunz selbstkritisch:

«Das neue Kommunikationskonzept hilft uns, unsere Bürgerinnen und Bürger stets aktuell, sachlich, ehrlich, verständlich und transparent zu informieren. Es ist uns bewusst, dass dies in den letzten Jahren nicht immer gelungen ist.»

Damit spielt Kunz auf die zahlreichen politischen Querelen an, welche die Wiggertaler Gemeinde in der jüngeren Vergangenheit immer wieder durchgeschüttelt haben. Dem will der Gemeinderat nun aktiv entgegentreten. Kunz sagt weiter, Reidens Kommunikation soll «Gerüchten, Unklarheiten und Spekulationen vorbeugen».

Ein Tal weiter östlich, im Surental, will eine Gemeinde ebenfalls aufrüsten und ein Kommunikationskonzept erstellen. Im Februar konnte sich die Dorfbevölkerung in einer Umfrage zur Kommunikation der Gemeinde Triengen äussern. Durchgeführt hat die Gemeinde die Umfrage mit Unterstützung des regionalen Entwicklungsträgers Sursee-Mittelland, wie Gemeindepräsident René Buob auf Anfrage sagt. Zum Ergebnis der Umfrage sagt er: «Das Bedürfnis nach gemeindeeigenen Kommunikationskanälen ist bei der Bevölkerung spürbar.»

In seiner Mitteilung zur Umfrage wird der Gemeinderat konkreter. Dort heisst es:

«Der Ruf nach einer offiziellen Dorfzeitung ist unüberhörbar.»

Damit gemeint ist wohl ein gedrucktes Publikationsorgan für den Gemeinderat, aber auch für die lokalen Vereine und Parteien, wie es viele Gemeinden im Kanton Luzern bereits kennen. Laut Buob ist aber bezüglich Dorfzeitung noch vieles offen: «Das Handlungsfeld ‹Dorfzeitung› muss noch konkretisiert werden. Als nächster Schritt wird ein Grobkonzept sowie ein Projektauftrag zuhanden des Gemeinderates erstellt.» Ziel einer Dorfzeitung sei es, den «Wunsch der Bevölkerung nach direkter Kommunikation der Gemeinde» abzudecken, so Buob.

Untergang der Landzeitungen

Woher kommt dieser verstärkte Wunsch der Bevölkerung nach mehr Information? Ein Grund könnte die Autorität von politischen Gremien sein, die vor 20 Jahren vermutlich noch grösser war. Auch ist die Bindungskraft von Parteien schwächer geworden. Während sich die Stimmbevölkerung früher noch stärker auf Argumente von Gemeinderäten und Parolen von Parteien eingelassen hat, ist heute das Bedürfnis gross, sich eine eigene Meinung zu bilden. Dafür braucht es aber genügend Informationen, was den verstärkten Hunger danach erklären könnte.

Hinzu kommt der Verlust von Informationsquellen in Form von Lokalzeitungen. In Triengen etwa existierte über hundert Jahre lang der «Trienger Anzeiger», der ausführlich über das politische und gesellschaftliche Leben im Dorf berichtete. Im Wiggertal gab es den «Oberwiggertaler». Beide Zeitungen wurden Ende der Nullerjahre von der ZT Medien AG aus Zofingen übernommen, welche sie als Gratiszeitungen «Surentaler» und «Oberwiggertaler» weiterführte. Im Februar 2020 folgte das endgültige Aus für die beiden Traditionstitel.

Doch mit reiner Information über das Dorfgeschehen ist es nicht gemacht. In vielen Fällen geht es um handfeste Interessen, die durchgesetzt werden sollen – etwa in Abstimmungskämpfen. «Gemeinden müssen darauf achten, dass sie eine fortlaufende Prozesskommunikation machen», sagt Adrian Bühler. Eine Kommunikation erst drei Monate vor der Abstimmung reiche nicht. «Gemeinden müssen grosse Projekte als Prozesse verstehen, wichtige Zielgruppen frühzeitig miteinbeziehen und die einzelnen Meilensteine kommunizieren», sagt Bühler. Eine gute Kommunikationsstrategie könne zum Abstimmungserfolg beitragen. «Eine gute Kommunikation bedeutet, dass man strategisch überlegt, wen man ins Boot holen muss, wen man wann informieren muss. Wenn das gelingt, ist die Chance grösser, dass eine Vorlage Erfolg hat», ist Bühler überzeugt.

Eine Konkurrenz durch gemeindeeigene Kommunikationsabteilungen fürchtet der PR-Berater nicht. Zumal seine Firma auch mit Gemeinden zusammenarbeite, die selber Kommunikationsbeauftragte beschäftigten, so Bühler. «Ich begrüsse es sehr, dass Gemeinden in Kommunikation investieren», sagt er. Und:

«Für einen Schulhaus-Neubau zum Beispiel gibt eine Gemeinde schnell einmal zehn Millionen Franken aus. Da sind ein paar tausend Franken für eine gute Kommunikation gut investiertes Geld. Der Schaden im Falle einer Abstimmungsniederlage ist viel grösser.»