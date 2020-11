Luzerner Gemeinden werden sich ähnlicher, es gibt aber immer noch grosse regionale Unterschiede Die Luzerner Statistikbehörde Lustat hat die Gemeinden unter die Lupe genommen und verglichen. Der Datenschatz verrät viel Spannendes über den Kanton Luzern. Dominik Weingartner 05.11.2020, 17.00 Uhr

Wo verdienen die Leute am meisten? In welcher Gemeinde residieren jene mit dem grössten Vermögen? Wo ist die Arbeitslosigkeit besonders hoch und wo wechseln viele Schüler ins Gymnasium? Diesen und weiteren Fragen ist die Luzerner Statistikbehörde Lustat nachgegangen und hat die Gemeinden des Kantons verglichen. Herausgekommen ist ein umfangreicher Datenschatz, den Lustat am Donnerstag veröffentlicht hat.

Der Grundtenor: Bei 16 von 25 untersuchten Kennzahlen haben sich die Luzerner Gemeinden in den vergangenen Jahren angeglichen. In der Mitteilung von Lustat heisst es:

«Am stärksten gingen die kommunalen Unterschiede beim öffentlichen Bildungsaufwand, beim verfügbaren Haushaltseinkommen, bei der Arbeitslosigkeit, der Erreichbarkeit mit dem ÖV sowie bei der Bevölkerungsentwicklung zurück.»

Drei Gemeinden haben mehr Arbeitsplätze als Einwohner

Grosse Unterschiede gibt es hingegen bei den Vollzeitstellen pro Einwohner, den sogenannten Vollzeitäquivalenten (VZÄ). 2005 kamen kantonsweit 0,45 Vollzeitstellen auf einen Einwohner, bis 2017 ist der Wert leicht angestiegen auf 0,46 Vollzeitstellen. Drei Gemeinden haben mehr Vollzeitstellen als Einwohner: Altishofen, Dierikon und Sursee. «Bei diesen Gemeinden handelt es sich entweder um kleine Gemeinden, die wegen eines oder weniger grosser Unternehmen über viele Arbeitsplätze verfügen, oder um Zentrumsgemeinden mittlerer Grösse», sagte Lustat-Direktor Norbert Riesen bei der Präsentation der Zahlen. Am wenigsten Arbeitsplätze pro Einwohner hat Greppen mit einem VZÄ von 0,14.

Auch bei der Steuerkraft gibt es grosse regionale Unterschiede. Die steuerkräftigsten Gemeinden liegen grob gesagt entlang der y-Achse. Also jenen Gebieten entlang der grossen Verkehrswege, in denen der Kanton die wirtschaftliche Entwicklung gezielt fördert. Die erhobenen Daten zeigen im Übrigen auch: Wer viel Vermögen hat, der hat gerne Seesicht. In Meggen ist mit Abstand am meisten Reinvermögen vorhanden, aber auch in Weggis und in den Sempacherseegemeinden Schenkon, Sempach und Eich. Letztere Gemeinde weist auch die meisten Übertritte ins Langzeitgymnasium gemessen an der Bevölkerungszahl auf. Diese Spitzenposition hatte Eich bereits im Jahr 2000 inne.

«Ungleichheit bedeutet nicht automatisch Ungerechtigkeit»

Für Sibylle Boos-Braun, Gemeindepräsidentin von Malters und Präsidentin des Verbands der Luzerner Gemeinden (VLG), sind die Ergebnisse der Lustat-Untersuchung wenig überraschend: «Die meisten Unterschiede zwischen den Gemeinden sind uns bekannt. Dank dieser Arbeit sind sie nun aber gebündelt und werden uns vor Augen geführt.» Laut Boos sind die Unterschiede vor allem auf unterschiedliche Lebenswelten zwischen Stadt und Land zurückzuführen. «So gesehen geht es eher um geografische Räume als um genaue Gemeindegrenzen», sagte sie.

Als Beispiel nennt Boos die Steuerkraft, die in städtischen Gebieten viel höher sei. Es werde immer Unterschiede zwischen den Gemeinden geben. «Ungleichheit bedeutet nicht automatisch Ungerechtigkeit. Aber es darf keine Chancenungleichheit entstehen zwischen Stadt und Land», sagte die VLG-Präsidentin. Deshalb seien Ausgleichsmechanismen wie der kantonale Finanzausgleich so wichtig.