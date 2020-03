Luzerner Gerichte mit Höchststand neu eingegangener Strafprozesse Bei den Luzerner Gerichten sind 2019 so viele Strafprozesse eingegangen wie nie zuvor. Weil die Mitarbeitenden weniger Fälle erledigen konnten, als neue dazukamen, stieg die Zahl der Pendenzen an. Beim Grundbuch gingen die Einnahmen unerwartet stark zurück. 24.03.2020, 14.48 Uhr

(sda) 1101 neue Verfahren im Strafrecht landeten bei den erstinstanzlichen Luzerner Gerichten. Das waren 62 mehr als im Vorjahr, wie aus dem Geschäftsbericht 2019 hervorgeht, der am Dienstag publiziert wurde. 1038 Fälle konnten die Mitarbeiter erledigen, hier stieg die Zahl dank gezielt personellem Ausbau an, blieb aber wie in den letzten Jahren hinter jener der Neueingänge zurück.