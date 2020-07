Luzerner Gerichte mussten wegen Corona über 300 Verhandlungen verschieben Die Coronapandemie hat auch Konsequenzen für die Gerichte im Kanton Luzern. Vor allem die Bezirksgerichte mussten viele Verhandlungen absagen. Nun gilt es, diese abzuarbeiten. Roseline Troxler 29.07.2020, 05.00 Uhr

Auch am Luzerner Kriminalgericht beim Alpenquai in Luzern mussten wegen der Coronapandemie diverse Verhandlungen verschoben werden.

Bild: Pius Amrein (16. Juli 2018)

Corona macht auch vor der Justiz nicht Halt. Seit Mitte März haben die Luzerner Gerichte coronabedingt rund 320 Verhandlungen abgesagt. Am meisten waren es an den Bezirksgerichten (siehe Tabelle). So zählte etwa das Bezirksgericht Willisau inklusive der Friedensrichterin 70 abgesagte Verhandlungen. Laut Barbara Koch, Generalsekretärin beim Luzerner Kantonsgericht, waren vor allem Friedensrichterinnen und -richter sowie die beiden Schlichtungsbehörden Miete und Pacht sowie Arbeit von Absagen betroffen. Für die abgesagten Verhandlungen müssen neue Termine angesetzt werden.