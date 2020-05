Luzerner Geschäftsprüfungskommission ist für die Umnutzung des Wartegstollens als Datacenter Die Geschäftsprüfungskommission der Stadt Luzern (GPK) hat dem Bericht «Baurecht Warteggstollen» zugestimmt. Ebenfalls zugestimmt hat die GPK den Baurechtsverträgen zwischen der Stadt Luzern und der Regionalen Eiszentrum Luzern AG (REZ AG). 12.05.2020, 10.07 Uhr

(zim) Die Geschäftsprüfungskommission der Stadt Luzern (GPK) hat den Bericht und Antrag «Baurecht Warteggstollen» beraten und der Abgabe der Grundstücke im Baurecht an die Energie Wasser Luzern (EWL) Rechenzentrum AG zugestimmt. Das vermeldet die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Die GPK sei der Ansicht, dass so der heute ungenutzte Warteggstollen einer sinnvollen Nutzung als Datacenter zugeführt werden kann.