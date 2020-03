«Lächeln ist das neue Händeschütteln»: Luzerner Gesundheitsbehörden empfehlen bei der Begrüssung auf den Handschlag zu verzichten Angesichts des Corona-Virus fordern die Gesundheitsbehörden des Kantons Luzern die Bevölkerung dazu auf, bei leichten Grippesymptomen nicht den Notfall aufzusuchen. Zudem lancieren sie eine Alternative zur Begrüssung per Handschlag. 01.03.2020, 11.52 Uhr

Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf äussert sich zum Verbot von grösseren Veranstaltungen: «Diese Massnahmen sind notwendig». Bid: Manuela Jans-Koch,

Luzern, 31. Januar 2019

(jus) In einer am Sonntagmittag publizierten Mitteilung richten sich die Luzerner Gesundheitsbehörden an die Bevölkerung und geben Verhaltensempfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus ab. Ein Slogan lautet dabei: «Lächeln ist das neue Händeschütteln.» Wer auf Begrüssungen per Handschlag, Umarmung oder Kuss verzichte, schränke das Risiko, Viren weiterzugeben oder sich anzustecken, bedeutend ein. Auf Anfrage präzisiert Erwin Roos, Departementssekretär beim Gesundheits- und Sozialdepartement: