Will Guido Graf eine Durchseuchungs-Strategie?

Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf spricht von «stiller Durchseuchung» und fordert vom Bund Ehrlichkeit bei der Coronastrategie In seinem Blog bringt der Luzerner Gesundheitsdirektor eine Abschaffung der Quarantäne ins Spiel und stellt das Testregime in Frage. Auch eine Durchseuchung könne vertretbar sein, schreibt er. Dominik Weingartner 4 Kommentare 07.01.2022, 15.18 Uhr

Guido Graf ist immer für eine Überraschung gut. Vergangene Woche warnte der Luzerner Gesundheitsdirektor gemeinsam mit Vertretern des Kantonsspitals vor einer drohenden Triage im Kanton Luzern und sorgte damit national für Schlagzeilen. Gleichzeitig forderte er vom Bund strengere Massnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Etwas mehr als eine Woche später schreibt Graf nun Erstaunliches in einem Blog auf seiner persönlichen Website. Er geht darin auf die Verkürzung der Quarantänedauer von zehn auf sieben Tage ein und schreibt, es gebe die Forderung, die Quarantäne auf fünf Tage zu kürzen. Dies, weil es aufgrund der schweizweit hohen Fallzahlen vermehrt zu Personalengpässen kommt.

Quarantäne ganz aufheben?

Graf schreibt, man müsse darüber diskutieren, ob es sinnvoller wäre, die Quarantäne ganz aufzuheben. Denn: «Es ist zu beachten, dass sich die meisten Personen auch bei einer Quarantänefrist von fünf Tagen wohl früher oder später mit Covid-19 anstecken würden. Um sich vor einem schweren Verlauf zu schützen, gibt es die Möglichkeit, sich impfen zu lassen», sagt Graf auf Anfrage.

Weiter schreibt er: «Falls die Quarantäne tatsächlich aufgehoben würde, müssten wir uns auch überlegen, wie wir mit dem Testen weiter verfahren.» Plädiert der Luzerner Gesundheitsdirektor für die Abschaffung der Quarantänepflicht und des Testregimes? Nein, sagt Graf auf Anfrage. Er rege lediglich dazu an, über die Streichung der Quarantäne nachzudenken. Und: «Von der Abschaffung der Testinfrastruktur soll keine Rede sein.» Es sei weiterhin wichtig, dass sich Personen mit Symptomen testen lassen könnten, so Graf. . In verschiedenen Branchen würde es zudem Sinn machen, dass sich Mitarbeitende auch weiterhin repetitiv testen lassen können, zum Beispiel in Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen oder in Schulen.

Graf geht in seinem Text noch weiter und schreibt, mit der Aufhebung der Quarantäne würde man eine «stille Durchseuchung» tolerieren. «In Anbetracht dessen, dass die Omikron-Variante zwar hochansteckend ist, gleichzeitig aber zu weniger schweren Verläufen und Hospitalisierungen zu führen scheint, ist dies vielleicht sogar vertretbar, weil wir so rasch eine Herdenimmunität erlangen und das Virus schliesslich endemisch werden könnte», folgert Graf. Auf Anfrage sagt er, auch in diesem Punkt rege er lediglich zum Nachdenken an: «Ich plädiere nicht für eine Durchseuchungsstrategie und schon gar nicht für eine unkontrollierte.»

Graf fordert ehrliche Kommunikation über Strategie

Was Graf aber fordert, ist eine offene und ehrliche Kommunikation: «Wichtig ist, dass wir ehrlich und transparent kommunizieren, welche Konsequenzen diese Strategie hätte, und ob wir bereit wären, diese zu tragen.» Diese Strategie müsste vom Bund nach einer Konsultation der Kantone beschlossen und auch kommuniziert werden. «Mit allen damit verbundenen Konsequenzen und flankierenden Massnahmen», so Graf.

Damit meint er unter anderem Einschränkungen in der Gesundheitsversorgung, weil aufgrund der hohen Fallzahlen vermehrt Personal ausfällt. Auch andere Infrastrukturen wie der öffentliche Verkehr oder die Stromversorgung könnten gefährdet werden. Im Kanton Luzern zeigen sich die Auswirkungen der hohen Fallzahlen bereits bei der Anzahl der betriebenen Intensivbetten. Waren es Mitte Dezember noch 42 Betten, waren es diese Woche nur noch 39 Plätze. Die Reduktion ist offenbar auf erkranktes Personal zurückzuführen. Graf: «Die Herausforderung in den Spitälern liegt heute vor allem darin, dass gleichzeitig viel Personal ausfällt.»

Zum Schluss schreibt Graf in seinem Blogbeitrag: «Schliesslich müssen wir uns alle die Frage stellen: Wollen wir lieber ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende?» Er selber beantwortet diese Frage nicht. Graf sagt: «Diese Frage kann und will ich so nicht beantworten. Ich weiss es schlichtweg nicht und ich bin auch kein Experte für epidemiologische Fragen.»

4 Kommentare Micha Hafner vor etwa 2 Stunden 11 Empfehlungen Dass man verschiedene Wege diskutiert finde ich sinnvoll, jedoch hat Hr. Graf mein Vertrauen nun komplett verloren. Zuerst wird medienwirksam auf Panik gemacht, von bevorstehender Triage gewarnt und Einschränkungen seitens Bund gefordert und knapp eine Woche später bringt er die Durchseuchungsstrategie auf den Tisch. Genau durch solche 180° Manöver schwindet das Vetrauen der Gesellschaft in die Politik! 11 Empfehlungen Elisabeth Beck vor etwa einer Stunde 5 Empfehlungen Das Vertrauen hat nicht ein Herr Graf, sondern der Bund bei mir schon lange verloren. Jetzt wird offiziell bestätigt, was man schon lange wusste: Unfallopfer werden bewusst zu Covid gezählt, falls diese unbewusst positiv getestet wurden, nur damit die Statistik schlimmer wirkt. Dasselbe bei toten Unfallopfern, die evtl. den Virus intus haben… Auch sie werden dazugezählt… Das soll Vertrauen bilden? Nein, das ist nur etwas, um gewisse Personen noch mehr einzuschüchtern und ihnen Angst zu machen, wieviele Leute ins Spital gebracht werden müssen … wegen Covid. Ein obermieser Trick. Ist es bei uns etwa wie in den USA, dass die Spitäler mit mehr Covid-Opfern mehr verdienen??? Eines ist sicher: Es wird noch vieles auskommen, das niemand für möglich gehalten hätte. 5 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen