Luzerner Gewerbeverband ist entrüstet über Bundesrat Die Lockerungen der Corona-Massnahmen seien «ein Schlag ins Gesicht» für kleine Betriebe, findet der KGL. Er fordert den Bundesrat auf, die Lockerungen auszuweiten. 17.04.2020, 18.48 Uhr

(jon) In einem offenen Brief richtet sich der Luzerner KMU- und Gewerbeverband (KGL) an den Gesamtbundesrat. Grund: Die am Mittwoch verkündeten Lockerungen der Corona-Massnahmen seien für den KMU-Detailhandel «inakzeptabel».