Berufsbildung Floristin oder Malerin? Schreiner oder Metallbauer? Luzerner Gewerbeverband stellt einheitlichen Lehrstellenparcours auf Der Luzerner Gewerbeverband hat ein Programm entwickelt, mit dem Achtklässler im ganzen Kanton ihren Wunschberuf kennen lernen können. Dieses Jahr wird der einheitliche Lehrstellenparcours erstmals eingesetzt. Das Ziel: Jugendliche und Gewerbe zusammenbringen. Alexander von Däniken 19.04.2021, 05.00 Uhr

Im Kanton Luzern gibt es zu wenig Berufsleute mit einem regulären Lehrabschluss. Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern (KGL) hat darum einen breiten Massnahmenkatalog erarbeitet. Eine der Aktivitäten zielt darauf, den Oberstufenschülerinnen und -schülern die Lehre näherzubringen. «Früher standen der Metallbaubetrieb und die Schreinerei mitten im Dorf, heute ist das Gewerbe in der Peripherie und für viele Jugendliche nicht mehr sichtbar», sagt KGL-Direktor Gaudenz Zemp. Das Gewerbe müsse darum aktiver auf die Sek-Schüler und die Lehrpersonen zugehen.

Manche lokale Gewerbevereine haben zusammen mit den Gemeinden bereits sogenannte Lehrstellenparcours geschaffen. Doch ob Lehrstellenbetriebe in der Mehrzweckhalle Stände aufstellten oder ob die Schulen die Jugendlichen in die Betriebe schickten – laut Zemp gab und gibt es oft dasselbe Problem:

«Das Zusammenbringen von interessierten Jugendlichen und passenden Lehrbetrieben ist sehr komplex. Bei der Organisation und Abwicklung stösst man mit herkömmlichen Mitteln schnell an die Grenzen.»

Der KGL hat darum 2019 ein bestehendes Konzept aus Malters übernommen, es überarbeitet und eine Software-Lösung in Auftrag gegeben. Die cloudbasierte Internetplattform ist nun fertig programmiert und soll in den nächsten Jahren möglichst flächendeckend im ganzen Kanton eingesetzt werden.

Schüler besichtigen vier Betriebe und nehmen an zwei Ateliers teil

Zusammengefasst übernimmt das Programm die Zuteilung und Verwaltung von Wünschen der Schüler und Angeboten der Betriebe in der Gemeinde oder Region: Die Lehrpersonen erfassen, wie viele Schüler sich für welchen Beruf interessieren, die Lehrbetriebe geben ein, welche Berufe sie anbieten und wie gross eine Besuchsgruppe sein darf. Am Parcours-Tag können die Schüler dann vier Betriebe ihrer Wahl besichtigen und an zwei allgemeinen Ateliers teilnehmen. Dort erklärt ein Lehrmeister, was von den künftigen Lehrlingen erwartet wird. Und ein Lehrling gibt auf Augenhöhe Auskunft über das Vorstellungsverfahren, den Betriebsalltag oder die Berufsschule.

Im September letzten Jahres ist die Software bereits in Littau/Reussbühl und Beromünster getestet worden. Dieses Jahr wird das Programm offiziell eingesetzt – und zwar voraussichtlich zusätzlich in Wolhusen und Kriens. Nächstes Jahr sollen weitere fünf Gemeinden dazu kommen, ehe der Lehrstellenparcours dann kantonsweit eingesetzt werden soll. «Unseres Wissens gibt es eine solche Lösung noch nicht. Darum kann ich mir gut vorstellen, dass der Lehrstellenparcours dereinst in der ganzen Deutschschweiz eingesetzt wird», sagt Gaudenz Zemp. Vorerst sei hingegen das Ziel, das Programm im Kanton so weit zu etablieren, dass der Parcours jeweils einen Monat vor der Zentralschweizer Bildungsmesse von möglichst allen Luzerner Achtklässlern absolviert wird.

Sekundarschülerinnen aus Beromünster besichtigten am Lehrstellenparcours letzten September die Wäscherei des Seehotels Sonne in Eich. PD

Urs Amrein hat beim Pilotversuch in Beromünster seitens Gewerbeverein die Fäden gezogen. Er schwärmt: «Die Handhabung des Programms ist viel einfacher als bei unserer eigenen, vorherigen Version.» In Beromünster wird der Lehrstellenparcours schon seit fünf Jahren durchgeführt, weiss Projektleiter und Lehrer Urs Berset. «Die Premiere letzten Herbst mit dem neuen Programm war erfolgreich.» Es gebe noch wenige Details, an denen geschraubt werden müsse. So fehle ein Lehrmittel, etwa ein Video, über die Bedienung des Programms. Abgesehen davon sei die Zeitersparnis im Vergleich zu früher gross: «Statt 50 bis 60 Stunden dauert das Erfassen der Daten und die Zuteilung nur noch 40 Stunden.»

Das Projekt hat den KGL rund 120'000 Franken gekostet. Ein Antrag beim Bund um finanzielle Unterstützung ist hängig. Der Kanton Luzern hat sich bereits finanziell beteiligt und steht hinter dem Konzept. Da in erster Linie die Gemeinden für den Übertritt der Jugendlichen von der Sekundarschule in die nächsthöhere Stufe verantwortlich sind, kommen sie auch für die Kosten des Programms auf. Das sind je nach Schülerzahl einmalig zwischen 3900 und 5400 Franken sowie jährlich wiederkehrend für Updates und Wartung zwischen 800 und 1100 Franken. Das rechnet sich laut Gaudenz Zemp schnell, da die Berufswahlverantwortlichen in den Gemeinden viel Zeit sparen und die Qualität des Parcours massiv gesteigert werde. «Mit dem Lehrstellenparcours können wir Lehrpersonen, Jugendliche, Eltern und Lehrbetriebe vernetzen und die Schüler bei ihrer Berufswahl aktiv unterstützen.»