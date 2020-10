Luzerner Grüne wollen einen Stadtpark beim Bahnhof Auf Teilen des heutigen Gleisareals in der Stadt Luzern soll dereinst «ein öffentlich zugänglicher Volkspark» entstehen. Dies fordern die Grünen in einem Postulat. 01.10.2020, 17.20 Uhr

Beträchtliche Teile des heutigen Gleisfelds beim Luzerner Bahnhof dürften nach Vollendung des Durchgangsbahnhofs frei werden. Bild: Remo Nägeli

(cpm) Die Partei blickt mit ihrem Vorstoss um Jahre in die Zukunft, nämlich in die Zeit nach Vollendung des geplanten Durchgangsbahnhofs. Dann dürften zahlreiche Gleise in Bahnhofsnähe nicht mehr gebraucht werden. Die Grünen sprechen von rund sechs Hektar Land, das freigespielt werde. Hier biete sich die einmalige Chance, Stadtentwicklung im Herzen Luzerns neu zu denken.