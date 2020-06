Luzerner Handelsschulen verlieren wegen der Coronakrise potenzielle Schülerinnen und Schüler – Schulleiter nehmen Stellung

Sie bangen um den Arbeitsplatz und zögern bei der Weiterbildung: Für die kommenden Kursbeginne in Handelsschulen melden sich zurzeit massiv weniger Personen an als noch in den Vorjahren. Doch nicht alle Bildungsinstitute sind gleich stark betroffen.

Livia Fischer 27.06.2020, 05.00 Uhr