Stadt Luzern Nach «Määs»-Absage: Kanton bittet Bund um Verlängerung der Härtefallhilfe für Schaustellerinnen und Marktfahrer Die Absage der Luzerner Herbstmesse trifft die Schausteller und Marktfahrerinnen hart. Bund und Kanton suchen nach Lösungen für die gebeutelte Branche. Hugo Bischof 31.08.2021, 18.30 Uhr

Impression von der «Lozärner Määs» 2018 auf dem Inseli. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 15. Oktober 2018)

Die Stadt Luzern hat die Luzerner Herbstmesse («Lozärner Määs») auf dem Inseli abgesagt. Das ist für die Schaustellerinnen und Marktfahrer ein schwerer Schlag. Die IG Luzerner Herbstmesse und Märkte fordert die Politik deshalb jetzt mit einer Resolution auf, «die finanziellen Unterstützungsmassnahmen für die Schausteller- und Marktfahrerbranche bis Ende April 2022 zu verlängern».

Die geltende Rechtsgrundlage sehe eine Unterstützung von Unternehmen für Umsatzeinbussen im Zusammenhang mit der Coronapandemie bis zum 30. Juni 2021 vor, sagt dazu Luzerns Finanzdirektor Reto Wyss. «Somit ist eine Unterstützung für die Schausteller über diesen Zeitpunkt hinaus aktuell nicht vorgesehen.» Unabhängig vom aktuellen Anlass sehe der Regierungsrat aber in einzelnen Branchen – zum Beispiel Tourismus, Events oder Schausteller – das Problem, «dass sich auch nach dem 30. Juni 2021 die Umsätze nicht auf einem ausreichenden Niveau befinden». Regierungsrat Wyss verspricht deshalb: «Wir werden beim Bund beantragen, dass diesem Umstand mit einer Verlängerung der Unterstützung für diese Branchen Rechnung getragen wird.»

«Schutzschirm für Publikumsanlässe»

Auf Anfrage meldete sich am Dienstagnachmittag das Eidgenössische Finanzdepartement zu Wort. «Der Bundesrat hat eine Transitionsstrategie ausgearbeitet, in der er aufzeigt, wie er sich den Übergang von der Coronazeit in die Normalität vorstellt», schreibt Mediensprecherin Tina Laubscher. «Dabei sollen die ausserordentlichen Hilfsmassnahmen schrittweise auslaufen.» Die Erholung solle mit bewährten Instrumenten unterstützt werden. «Daneben prüft der Bundesrat Massnahmen zur langfristigen Stärkung des Wachstumspotenzials.»

Mit dem Einsatz eines Teils der sogenannten Bundesratsreserve aus der Härtefallhilfe habe der Bundesrat den Kantonen die Möglichkeit gegeben, «besonders betroffenen Unternehmen zusätzliche Hilfe zukommen zu lassen», so Laubscher. Für die Veranstaltungsbranche existiere zudem zwischen Juni 2021 und April 2022 mit dem «Schutzschirm für Publikumsanlässe» eine Massnahme, welche die Planungssicherheit für Organisatoren von Grossveranstaltungen erhöhe. Demnach können Organisatoren von Anlässen mit überkantonaler Bedeutung und mindestens 1000 Teilnehmenden «aufgrund behördlicher Anordnungen wirtschaftliche Unterstützung beantragen».

Zertifikatspflicht wäre schwierig umzusetzen

Seit Jahrzehnten eine fixe Grösse an der «Lozärner Määs» ist Haegeli Magenbrot Luzern. Michael Haegeli, der das Familienunternehmen in dritter Generation führt, hat einerseits Verständnis für die Absage. Die Zertifikatspflicht wäre wohl schwierig umzusetzen:

«Um rasch eine Bratwurst oder ein Magenbrot zu kaufen, wird sich kaum jemand testen lassen.»

Dennoch, «mit Maskenpflicht, Abstand und Hygienemassnahmen wäre vielleicht doch etwas machbar gewesen», sagt Haegeli. Die «Määs» sei ein öffentlicher Anlass, da sollten alle willkommen sein: «Ein Shopping-Center darf ja auch alle Leute hereinlassen.» Haegeli hat wegen der Absage bereits zahlreiche E-Mails enttäuschter Stammkunden erhalten:

«Viele bestellen ihr Magenbrot jetzt halt online.»

Haegeli hatte vor zwei Wochen einen Stand an der Chilbi in Glarus, ohne Zertifikatspflicht und ohne Einzäunung des Areals: «Die Stimmung war gut, die Besucher verhielten sich verantwortungsvoll und beachteten die Hygienemassnahmen.» Im Hinblick auf die Basler Herbstmesse vom 23. Oktober bis 7. November ist Haegeli skeptisch, ob die dort vorgesehene Zertifikatspflicht funktionieren wird: «Solche Herbstmessen sind spontane Veranstaltungen, wo die Leute sich kurzfristig entscheiden. Das ist nicht wie bei einem Konzert oder einem Fussballmatch, wo die Leute im Voraus Tickets kaufen und die Zertifikatskontrolle bei den Eingängen problemlos erfolgen kann.» Die Situation sei für die Schausteller und Marktfahrerinnen «enorm schwierig», sagt Haegeli:

«Keine Ahnung, wie viele Familienbetriebe es im kommenden Jahr noch geben wird.»

Die Forderung nach einer Verlängerung der Härtefallgelder bis April 2022 unterstützt er deshalb voll und ganz.

Mit der aggressiveren Virus-Variante wird es schwierig



Ebenfalls regelmässiger «Määs»-Teilnehmer ist das Familienunternehmen Jolliet. Eines seiner Höhepunkte ist die Riesenschaukel Pegasus. «Ich war bereit, an der ‹Määs› auf Basis der 3-G-Vorschrift (geimpft, genesen, getestet) zu arbeiten, auch wenn das nicht ideal gewesen wäre», sagt Patron Jean-Marc Jolliet: «Mit Maske und Abstand, ohne Zertifikatspflicht wäre eine solche Veranstaltung einfacher. Aber mit der neueren, aggressiveren Virus-Variante wird das natürlich schwierig.» Jolliet wird, um Kosten zu sparen, nur noch zwei Saison-Angestellte beschäftigen anstatt wie bisher vier bis fünf:

«Unsere fixen Kosten, etwa für den Unterhalt unserer Fahrzeuge und Bahnen, bleiben.»

Auch Jolliet hofft auf Unterstützung von Bund und Kanton.