Luzerner Hotellerie schlägt Alarm – und stellt Forderungen an den Staat Die Hotelbranche brauche finanzielle Unterstützung, und zwar schnell. Das sagt der Stadtluzerner Verband Luzern Hotels. Denn ohne sie wäre Luzern arm dran. Beatrice Vogel 19.11.2020, 16.31 Uhr

Schwarz. So malen die Luzerner Hoteliers ihre aktuelle Situation: Leere Hotelbetten, ein Rückgang der Logiernächte um 63,5 Prozent, Betriebe, die um ihre Existenz kämpfen – und mit ihnen zahlreiche Zulieferer, denen die Aufträge fehlen.

Es wäre bereit für Gäste, doch das Bett bleibt leer: Hotelzimmer im «Schweizerhof».

Eveline Beerkircher (Luzern, 19. November 2020)

«Die Situation ist dramatisch, es geht ums nackte Überleben», sagt Conrad Meier, Präsident des Stadtluzerner Branchenverbands Luzern Hotels und Direktor des «Grand Hotel Europe». Deshalb lud der Verband am Donnerstag die Medien ins Hotel Schweizerhof ein. Gemeinsam mit dem Schweizer Dachverband Hotellerie Suisse und diversen Branchenvertretern fordert er von Kanton und Stadt Luzern Unterstützung.

Das fordern die Luzerner Hoteliers Luzern Hotels hat eine Liste von Forderungen erstellt, die an den Staat – konkret an Kanton und Stadt Luzern, aber auch an den Bund – gerichtet sind. Folgendes wird gefordert: Eine verbindliche und zeitnah umgesetzte Härtefallregelung.

Ein finanzielles Hilfsprogramm für Hotellerie- und Restaurationsbetriebe.

Das Sistieren und Einfrieren von Gebühren und Abgaben.

Ein Rückzahlungserlass des Covid-19-Kredits in Härtefällen sowie ein garantierter Nullzins während der ganzen Kreditlaufzeit.

Marketingbeiträge an Luzern Tourismus für eine breite Kampagne innerhalb der Schweiz.

Die Verlängerung des vereinfachten Verfahrens von Kurzarbeit, die Streichung des Karenztages, der Voranmeldefrist und der Höchstdauer für den Bezug sowie Kurzarbeit für Lernende.

Die Anerkennung von Schnelltests bei Einreise und eine Anpassung der Quarantänebestimmungen – sprich: Testen statt Quarantäne bei Gästen und Mitarbeitenden. «Uns geht es um ein Miteinander, denn die Krise betrifft jeden», sagt Conrad Meier, Präsident von Luzern Hotels. Und: «Wir sind gespannt auf die Antworten von Stadt und Kanton.» (bev)

Dass der Bund am Mittwoch eine Milliarde Franken für Härtefälle gesprochen hat, sei zu begrüssen. Doch Hotellerie Suisse fordere Härtefallhilfen von 500 Millionen Franken allein für die Hotelbranche, sagt Präsident Andreas Züllig. «Wir wollen als finanzielles Hilfsprogramm keine Giesskanne, sondern individuelle und zielgerichtete Unterstützung», betont er. Und «Schweizerhof»-Inhaber Mike Hauser ergänzt, es gehe um Geschwindigkeit und Liquidität: «Die laufenden Kosten müssen gedeckt werden können.» Für diese erhalte man von einer Bank keinen Kredit.

Veranstaltungen durch Hotels mitfinanziert

Dass sich die Hotelbranche herausnimmt, solche Forderungen zu stellen, begründet Conrad Meier auch damit, dass sie viel für die Luzerner Bevölkerung und Wirtschaft tut. «Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass viele Veranstaltungen durch die Hotellerie mitfinanziert werden.» So habe Luzern Hotels in den letzten 15 Jahren über 10 Millionen Franken an lokale Veranstaltungen und an die städtische Infrastruktur beigesteuert, etwa für das KKL, die Naturarena Rotsee, die Restauration des Dampfschiffs Stadt Luzern, das Blue Balls Festival, den Swiss City Marathon oder das Lilu. Dieses Geld stamme aus dem Tourismus, so Meier, «und ohne dieses Geld leuchtet Luzern nicht». Auch Mike Hauser stellt fest, dass die Bevölkerung nicht realisiert, was der Tourismus für die Region tut:

«Mir lupft es fast den Hut, wenn ich höre, dass es immer noch Leute gibt, die sich über die ausbleibenden Touristen freuen.»

Deshalb hat Luzern Hotels am frühen Donnerstagmorgen die Aktion Einleuchtend am Schwanenplatz durchgeführt. Die dort aufgestellten leeren Hotelbetten sollten ein Mahnmal sein für Veranstaltungen, die wegen Coronakrise und fehlenden Touristen ausgefallen sind – und die Bevölkerung wachrütteln.

Die Aktion Einleuchtend auf dem Schwanenplatz. PD/Luzern Hotels (Luzern, 19. November 2020)

«Von den Passanten haben wir viel Zuspruch erhalten und dabei gemerkt: Die Ungewissheit bedeutet für alle Ohnmacht», so Meier.

Zentralschweiz ist abhängig vom Tourismus

Die Luzerner Hotels beschäftigen 3500 Mitarbeitende, 12'000 Arbeitsplätze hängen in der Zentralschweiz am Tourismus. Rund eine Milliarde Franken an Wertschöpfung generiert er in der Zentralschweiz, und über 80 Millionen Franken sind aufgrund von Investitionen der Luzerner Hotels in den letzten Jahren in die Wirtschaft geflossen. Mit diesen Zahlen verdeutlichen die Tourismus-Akteure wie stark unsere Region wirtschaftlich von ihrer Branche abhängt. «Und sie ist systemrelevant, weil Übernachten und Verpflegung ein Grundbedürfnis ist», sagt Andreas Züllig.

Nicht zu vergessen sei, dass am Tourismus weitere Branchen hängen, wie der Detailhandel oder Zulieferer – «und mit ihnen viele Arbeitsplätze und Lehrstellen», sagt Alexander Gonzalez, Präsident des Wirtschaftsverbands Stadt Luzern. Die Konditorei Heini ist einer dieser Zulieferer, der Hotels mit Brot und Patisserie versorgt. «Die Bestellungen sind massiv zurückgegangen», sagt Inhaber Bruno Heini. Er erwähnt angesichts der Forderungen an den Staat jedoch auch, dass Kanton und Stadt schon geholfen haben, etwa mit der unkomplizierten Verlängerung der Kurzarbeit oder der Flächenvergrösserung von Boulevardgastronomie. Trotzdem brauche es jetzt noch ein grösseres Engagement, so Heini.

Internationaler Tourismus wird sich erst in einigen Jahren erholen

Laut Alexander Gonzalez rechnet man damit, dass sich der internationale Tourismus nicht vor 2022/23 erholt und erst nach und nach auf das Niveau von 2019 zurückklettert. Die Schweizer Bevölkerung allein wird das Ausbleiben ausländischer Gäste nicht ausgleichen können. Was tut denn die Branche selbst, um die Situation zu verbessern? Eine Zukunftsvision zu entwerfen, sei wie Kaffeesatzlesen, meint Conrad Meier. «Das Wort Langfristigkeit gibt es nicht mehr», sagt Mike Hauser. Aber natürlich müsse man innovativ bleiben und das Beste daraus machen. Doch auch wenn die Hoteliers noch so innovativ sind, solange die Hotelbetten leer bleiben, siecht die Branche dahin.

Trotz aller Schwarzmalerei: «Der Tourismus ist krank, aber er stirbt nicht», ist Conrad Meier überzeugt, es gebe Anzeichen, dass es irgendwann wieder aufwärts gehe. Sie seien optimistisch, betonen alle Redner an der Medienkonferenz, die Branche sei vor Corona gesund und krisenerprobt gewesen. Es gehe jetzt schlicht um rasche und wirksame Unterstützung für die nächsten Monate. «Denn die Betriebe haben eine soziale Verantwortung für ihre Mitarbeitenden, weshalb sie überleben müssen», so Mike Hauser.