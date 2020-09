Porträt Luzerner Jus-Student geht dem Thema Klimaklagen auf den Grund Sind Klimaklagen in der Schweiz zulässig? Dieser Frage ging der Luzerner Uni-Absolvent Florian Ess in seiner Masterarbeit nach. Neben der Zulässigkeit prüft er auch Vor- und Nachteile. Pablo Mathis 04.09.2020, 17.00 Uhr

Florian Ess ist in seiner Freizeit gerne in der Natur wie hier am Rotsee.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. September 2020)

Florian Ess ist 26 Jahre alt und hat den Masterstudiengang in Rechtswissenschaften an der Universität Luzern abgeschlossen. Für den Luzerner war die Wahl des Studienortes klar:

«Ich bin in Luzern aufgewachsen, habe hier die Kantonsschule besucht und fühle mich der Stadt verbunden.»

Zudem sei das familiäre Umfeld und der gute Ruf der rechtswissenschaftlichen Fakultät in Luzern ausschlaggebend gewesen. Dass Ess einmal Jura studieren möchte, war für ihn hingegen lange nicht klar. «Anfangs wollte ich eigentlich etwas im Bereich der Naturwissenschaften machen.» Erst der Besuch einer Vorlesung konnte ihn von der Juristerei überzeugen. Bereut hat er den Entscheid nie.

«Recht ist nicht etwas Abstraktes. Es spielt in vielen Lebenssituation eine entscheidende Rolle.»

Die Praxisnähe bewies Ess dann auch mit seiner Masterarbeit. Unter dem Titel «Klimaklagen in der Schweiz. Zulässigkeit, Chancen und Risiken» erörtert Ess die Möglichkeiten sowie die Vor- und Nachteile von Klimaklagen in der Schweiz. In seinem Studium hatte sich Ess eigentlich vornehmlich mit dem Straf- und Privatrecht beschäftigt. Für seine Masterarbeit wollte er ein völlig neues Themengebiet erschliessen. Dies ist ihm in seiner Arbeit gleich in mehrfacher Hinsicht gelungen. Denn auch privat hatte er sich noch nicht vertieft mit den verschiedenen Lösungsansätzen für den Klimawandel beschäftigt. Zum Ausgleich ist der 26-Jährige besonders sportlich aktiv. Neben Fussballspielen und Wanderungen mit seinen Freunden, geht Ess auch gerne Joggen. Gerade diese Distanz zum Thema, ermöglichte es ihm auch sein Ziel zu einer nüchternen Untersuchung zu erreichen. Dazu Ess:

«Mir war es wichtig, das emotionsgeladene Thema rational zu analysieren. Ich glaube, dass ich dieses Ziel erreichen konnte.»

Momentan ist seiner Einschätzung nach der Rechtsgrundlage für Klimaklagen in der Schweiz schwierig. Denn laut bisheriger Schweizer Rechtsprechung müsste bewiesen werden, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe besonders betroffen ist. Mit dieser Regelung soll eine Flut von Klagen verhindert werden.

Aus diesem Grund wurde auch die einzige Schweizer Klimaklage im Mai dieses Jahres vom Bundesgericht abgelehnt. Der Verein Klimaseniorinnen hatte argumentiert, dass durch den Klimawandel extreme Hitzesommer häufiger werden würden. Gemäss der von den Klimaseniorinnen zitierten Studien hätten darunter vor allem ältere Frauen über 75 zu kämpfen. Das Bundesgericht lehnte die Klage ab. Das Gericht argumentierte, der Klimawandel beträfe jeden und könne noch abgewendet werden. Zudem bestehe die Möglichkeit über die Politik Einfluss zu nehmen.

Zwar versteht Ess die Überlegungen hinter dem Bundesgerichtsentscheid. Er fragt sich, ob es möglich wäre, für Klagen im Zusammenhang mit dem Klimawandel eine spezielle gesetzliche Grundlage zu entwickeln.

«Der Klimawandel ist ein Spezialfall. Denn es handelt sich um ein Problem, welches uns alle betrifft und dringend gelöst werden muss.»

«Ich kann für die Zukunft nichts ausschliessen»

Nebst einer Analyse der Zulässigkeit prüfte Ess auch die Vor- und Nachteile solcher Klagen. Als Nachteil sieht Ess den potenziellen Konflikt zwischen Judikative und Parlament. Würden bestimmte Klimaziele gerichtlich verschärft werden, könnte es zu einem Konflikt mit den vom Volk gewählten Politiker kommen, wenn diese eine andere Klimapolitik verfolgen würden. Ess: «Aus dieser Überlegung heraus stammt auch der Begriff ‹Ökodiktatur›.» Andererseits bieten Klimaklagen aber auch Chancen. So könnte die Regierung auch juristisch zur Einhaltung ihrer Versprechen gebracht werden. Die rechtliche Option müsste allerdings auch bei internationalen Klimaabkommen verankert werden. «Es nützt nichts, wenn sich ein Land an die Abmachungen hält, die anderen aber nicht.»

Nach dem Abschluss des Masterstudienganges bereitet sich Ess nun auf das Anwaltspatent vor. Dafür absolviert er momentan ein dreimonatiges Praktikum am Kriminalgericht Luzern. Danach wird er für eine Luzerner Anwaltskanzlei arbeiten. Ob er sich in Zukunft auch beruflich mit dem Thema Klimaklagen auseinandersetzen wird, weiss Ess noch nicht. «Im Moment sieht es nicht danach aus, doch ausschliessen kann man es nie.