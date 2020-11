Luzerner Justizdirektor Paul Winiker stellt sich auf neue Gemeindefusionen ein Bis jetzt war Paul Winikers Departement bei Gemeindefusionen sehr passiv. Nun drückt der SVP-Regierungsrat aufs Gaspedal und will Geld locker machen für heiratswillige Kommunen. Lukas Nussbaumer 09.11.2020, 05.00 Uhr

In der der Rontaler Gemeinde Honau (im Vordergrund) steht bereits eine Fusion zur Debatte. Am 25. November werden die Honauer Stimmbürger entscheiden, ob der Gemeinderat eine Fusion mit den beiden Nachbargemeinden Root und Gisikon prüfen soll.

Bild: Pius Amrein (8. April 2019)

Paul Winiker will den «Weg freimachen für eine weitere Runde von Gemeindeheiraten im Kanton Luzern». Das schreibt die Abteilung Gemeinden des von Winiker geleiteten Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) in ihrem jüngsten Newsletter. Und weiter: Die Regierung gehe nach einer vom JSD vorgenommenen Auslegeordnung davon aus, dass es zu weiteren Fusionen kommen werde. Deshalb bereite das Departement die notwendigen Schritte vor, damit der Fonds für Fusionsbeiträge wieder geäufnet werden könne.

In diesem Topf befinden sich nach den jüngst gesprochenen Beiträgen an Hitzkirch und Altwis sowie an Willisau und Gettnau, die sich auf 2021 hin zusammenschliessen, noch 3,2 Millionen Franken. Seit dem Start der Gemeindereform mit der ersten Fusion 2004 und den darauf folgenden weiteren 18 flossen über 70 Millionen an heiratswillige Kommunen:

19 Fusionsprojekte sind geglückt, 21 gescheitert

Der in fast euphorischem Ton verfasste Newsletter erstaunt. So präsentierte Winiker erst 2017 eine neue «Strategie für eine Gemeindereform». Ihre Kernpunkte: Der Kanton unterstützt keine strategischen Zusammenschlüsse mehr, Fusionen sollen von den Kommunen selber angestossen werden – kurz: der Kanton nimmt eine passive Rolle ein. Zuvor lautete das Ziel, nur noch Gemeinden mit mehr als 3000 Einwohnern zu haben, die Regierung sprach von «sinnvollen strategischen Fusionen». Dazu gehörten eine starke Stadtregion Luzern und eine Grossgemeinde rund um Sursee. Beide Pläne scheiterten jedoch 2012. Erst zogen Sursee, Geuensee, Knutwil und Mauensee den Stecker, zwei Monate später war nach Gross-Sursee auch Gross-Luzern Geschichte – Adligenswil, Ebikon, Kriens und Emmen hatten sich vom Projekt verabschiedet.

Wie ambitiös das Ziel war, zeigt dieser Vergleich: Seit dem Jahr 2000 missglückten 21 Fusionsprojekte, 19 gelangen. Zu welcher Kategorie dereinst Honau, die gemessen an der Bevölkerung kleinste Luzerner Gemeinde, gehören wird, entscheidet sich in einem ersten Schritt am 25. November. Dann befasst sich die Gemeindeversammlung mit der vom Gemeinderat unterstützten Initiative «Zusammengehen von Honau mit anderen Gemeinden im Rontal».

Drei bis vier mittelgrosse Fusionen in nächster Zeit

Honau ist derzeit das einzige fassbare Fusionsprojekt im Kanton Luzern. Und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt lässt Winiker eine Auslegeordnung zur Gemeindereform durchführen. Will er also Fusionen forcieren? Zurückkehren zur früheren Turbostrategie? Den Gemeinden Zusammenschlüsse mit Kantonsbeiträgen schmackhaft machen?

Justizdirektor Paul Winiker



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. Mai 2019)

«Nein», versichert der 64-jährige Regierungsrat aus Kriens, «aber wir wollen vorbereitet sein, wenn Gemeinden mit Problemen auf uns zukommen.» Wie stark der Fonds alimentiert werden soll, lässt Winiker offen. Das Verfahren sei noch zu wenig weit fortgeschritten, um darüber eine genaue Aussage machen zu können. So viel sei jedoch klar: «Der Fonds soll in der Grössenordnung geäufnet werden, dass in den nächsten Jahren drei bis vier mittelgrosse Fusionen unterstützt werden können.» Stuft man den mit 4,6 Millionen Franken unterstützten Zusammenschluss von Altishofen und Ebersecken als mittelgross ein, wird der Fonds also auf etwa 20 Millionen erhöht. Das entsprechende Dekret soll dem Kantonsrat im Mai vorgelegt werden.

Corona könnte einigen Gemeinden zusetzen

Regionen oder gar Gemeinden, die vor Zusammenschlüssen stehen, habe der Kanton «derzeit nicht im Auge». Es gebe auch keine Zielvorgabe, wie sie mit mindestens 3000 Einwohnern pro Kommune einst formuliert war. Und – das betont Winiker:

«Wir üben keinen Zwang aus. Die Gemeindeautonomie ist uns sehr wichtig. Alle bisherigen Fusionen sind von unten gewachsen.»

Die Auslegeordnung mit der Prüfung von Finanzen, Entwicklungsmöglichkeiten, Bevölkerungsentwicklung und der Besetzung von politischen Ämtern in den letzten Jahren habe aber gezeigt, dass die Herausforderungen in den Gemeinden gross seien. Winiker nennt den gesellschaftlichen Wandel und die steigenden Anforderungen etwa im Bauwesen. Auch die Auswirkungen der Coronapandemie könnten Gemeinden zusetzen.

Gemeindeverband plädiert für Äufnung des Fusionsfonds

Von einem «stetig wachsenden und komplexer werdenden Aufgabenkatalog in den Gemeinden» spricht auch Sibylle Boos-Braun, Präsidentin des Verbands der Luzerner Gemeinden (VLG). Wie die Regierung gehe auch der VLG davon aus, dass es in den kommenden Jahren weitere Fusionen geben werde. Boos:

«Läuft eine Gemeinde Gefahr, ihre Handlungsfähigkeit einzubüssen, kann eine Fusion helfen, kommunale Aufgaben wieder besser bewältigen zu können.»

Der Zusammenschluss solle aber von den Kommunen selber angestossen werden können. Entsprechend unterstütze der VLG allfällige Fusionen. Das gelte auch für die erneute Äufnung des Fusionsfonds – «damit die finanziellen Mittel bereitstehen und nicht erst gesprochen werden müssen».

Ob Kantonsgelder an fusionswillige Gemeinden Sinn machen, ist jedoch höchst umstritten. Christoph Schaltegger, Professor für politische Ökonomie an der Uni Luzern, kam vor vier Jahren zum Schluss: «Gemeinden senken ihre Kosten nach Zusammenschlüssen nicht.» Zum exakt gegenteiligen Schluss kam das Luzerner Amt für Gemeinden zuvor: Fusionen seien die «nachhaltigste Sanierungsvariante der Gemeindefinanzen».