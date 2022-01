Finanzierung Nach geplanter Aktienkapitalerhöhung der LUKB wird die Staatsgarantie wohl wieder zum Thema Die Luzerner Kantonalbank will ihr Aktienvolumen stark ausbauen. Daran soll sich der Kanton Luzern beteiligen. Mehrere Parteien kündigen Widerstand an. Sie fürchten ein Klumpenrisiko. Roseline Troxler Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Um eine halbe Milliarde Franken will die Luzerner Kantonalbank (LUKB) ihr Eigenkapital erhöhen. Dies soll mittels Ausgabe von Namenaktien geschehen. Eine Premiere nach 20 Jahren.

Der Kanton Luzern ist mit 61,5 Prozent Mehrheitsaktionär der LUKB. Geht es nach der Regierung, soll dies auch künftig so bleiben – obwohl der Kanton von Gesetzes wegen nur 51 Prozent der Aktien halten müsste. Der Kanton Luzern soll sich mit rund 308 Millionen Franken an der Kapitalerhöhung beteiligen.

Parlament stimmt im Herbst über Kredit ab

Das Parlament wird im Herbst 2022 über einen Voranschlagskredit abstimmen, der in den Aufgaben- und Finanzplan 2023 bis 2026 aufgenommen wird. Entscheiden können die Kantonsrätinnen und Kantonsräte aber nur über den Kredit für den obligatorischen Teil. Die Beteiligung an der Aktienkapitalerhöhung für den überobligatorischen Teil kann die Regierung in Eigenregie festlegen, wie Finanzdirektor Reto Wyss sagt. Die LUKB-Aktionäre befinden voraussichtlich im Frühling 2023 über die Aktienkapitalerhöhung.

Die Luzerner Kantonalbank plant eine Erhöhung des Aktienkapitals und will sich so für die Zukunft rüsten. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 16. August 2021)

Die Pläne der Regierung stehen bei der SP, der FDP, den Grünen und der GLP, die zusammen 64 der 120 Sitze im Kantonsrat halten, im Gegenwind. Den Umfang der künftigen Beteiligung des Kantons sehen diese Parteien kritisch. Die GLP prüft gar einen Vorstoss, wie Kantonsrätin und Co-Präsidentin Riccarda Schaller (Malters) sagt. Im Vordergrund steht dabei die Staatsgarantie. Schaller, Mitglied der Planungs- und Finanzkommission (PFK), sieht in der «massiven Beteiligung an einem einzelnen Unternehmen zusammen mit der Staatsgarantie ein erhebliches Klumpenrisiko». Wünschenswert sei eine Reduktion auf das gesetzliche Minimum bis hin zu einer vollständigen Privatisierung. Schaller sagt:

«Eine so hohe Beteiligung ist aus unserer Sicht weder nötig noch sinnvoll.»

Weiter vermisst sie Informationen, wozu die LUKB das zusätzliche Kapital verwenden will sowie zur Kontrolle des Geschäftsgangs durch den Kanton.

FDP und SP fehlen genauere Informationen

Auch SP-Parteipräsident David Roth (Luzern) fehlt die Transparenz im Hinblick auf die Strategie der Bank. «Wir werden die Pläne der Regierung noch sehr genau diskutieren.» Zwar sei es richtig, dass der Kanton die Aktienmehrheit bei der LUKB behält – auch im Fall einer Erhöhung. Aber: «Wir hinterfragen die Aktienerhöhung prinzipiell.» Es bestehe die Gefahr, dass die LUKB Möglichkeiten für eine risikoreiche Expansion nutzen möchte. Unabhängig davon müsse die Abgeltung der Staatsgarantie geprüft und die Steuervermeidung durch Nennwertreduktionen künftig ausgeschlossen werden, so Roth.

Die FDP-Fraktion diskutiert kommende Woche über das Thema, wie Fraktionspräsident Georg Dubach (Triengen) sagt. Die vorgesehene Höhe der kantonalen Beteiligung sieht er kritisch:

«Es stellt sich die Frage, wie flexibel das aufgewendete Geld bleibt, damit der Kanton seine effektiven Aufgaben finanzieren kann.»

Es sei fraglich, ob eine Beteiligung im angedachten Umfang Aufgabe des Kantons sei – insbesondere, da die Investition mit einem Risiko verbunden sei. «Ohne weitere Abklärungen und Gespräche können wir die Pläne nicht gutheissen.» Auch wenn die Kapitalerhöhung für den Kanton vermutlich lukrativ sei. Dubach erwartet, dass nun Diskussionen über die Staatsgarantie und deren Abgeltung neu entfacht werden.

Finanzdirektor erwartet zusätzlich rund neun Millionen Franken Dividenden Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) betont die Vorteile der Beteiligung des Kantons an der Aktienkapitalerhöhung der Luzerner Kantonalbank (LUKB). Aktuell erhält der Kanton von der LUKB jährlich rund 84 Millionen Franken an Dividenden, Abgeltung der Staatsgarantie und Steuererträgen. Wyss rechnet damit, dass die Dividenden mit der Kapitalerhöhung um rund neun Millionen Franken steigen. «Zusätzlich erhöhen sich auch die Steuereinnahmen und die Abgeltung der Staatsgarantie, weil diese volumenabhängig berechnet werden», führt er aus. Der Kanton Luzern erhält auf die LUKB-Aktien derzeit eine Nettorendite von drei Prozent. «Für den Kanton ist die Kapitalerhöhung daher eine gute Investition.» Die finanzielle Lage lasse es zu, dass die Nettoverschuldung steigt. «Wir können die Schuldenbremse einhalten und müssen keine Projekte einschränken oder geplante Investitionen verschieben», so Wyss. Bedenken eines Klumpenrisikos hat der Finanzdirektor nicht. «Die LUKB hat ihre Hausaufgaben gemacht und die Kapitalerhöhung stellt die Weichen für die Zukunft.» Dennoch erwartet Reto Wyss erneut Diskussionen über die Staatsgarantie. Er sagt allerdings: «Selbst wenn die Staatsgarantie abgeschafft würde, besteht sie faktisch weiterhin.» Aufgrund der grossen Bedeutung der Bank für die Region müsste der Kanton der LUKB im Krisenfall wohl auch ohne Staatsgarantie finanziell unter die Arme greifen, sagt Wyss. (rt)

Den Grünen missfällt die Erhöhung der Nettoschulden des Kantons als Folge der Beteiligung. Sie sehen diese sehr kritisch. «Sinnvoller wäre eine geringere Aufstockung zu Gunsten einer Äufnung eines Fonds zur Umsetzung der Klimaziele», teilen sie mit.

Mitte und SVP begrüssen Pläne der Regierung

Ganz anders tönt es bei Mitte und SVP. Mitte-Kantonsrat und Fraktionschef Adrian Nussbaum (Hochdorf): «Wir begrüssen den Vorschlag der Regierung, insbesondere die Kapitalerhöhung.» Die Erhöhung der Nettoschuld sei tragbar.

«Die höheren Erträge sind willkommen und verbessern den Handlungsspielraum des Kantons Luzern für künftige finanzielle Herausforderungen.»

Eine Reduktion der Beteiligung über dem gesetzlichen Minimum würde laut Nussbaum nur Sinn machen, wenn man das Risiko einer Wertabnahme der Aktien als hoch gewichten würde. «Die Mitte ist jedoch von der Fortführung der Erfolgsgeschichte der LUKB überzeugt.» Es sei nicht angezeigt, eine Grundsatzdiskussion über die Staatsgarantie zu führen. «Die LUKB ist für unseren Kanton systemrelevant. Selbst bei einer Abschaffung der gesetzlichen Staatsgarantie würde eine faktische Staatsgarantie weiter bestehen», so Nussbaum.

Bei der SVP steht der Entscheid durch die Fraktion noch aus. Armin Hartmann (Schlierbach), Fraktionspräsident und Mitglied der PFK, sagt aber: «Wir stehen der Kapitalerhöhung grundsätzlich positiv gegenüber.» Es sei richtig, dass die Beteiligung des Kantons deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Anteil liegt. «Der Kanton muss eine Situation verhindern, in der die Bank zwingend ihr Kapital erhöhen muss und der Kanton mitzuziehen hat, da er sonst seinen Anteil nicht erfüllt.» Würde dies in einem finanzpolitisch schwierigen Umfeld passieren, könnte die Beteiligung des Kantons ein Sparpaket oder eine Steuererhöhung auslösen. Hartmann erachtet die Kapitalerhöhung nicht als Grund, um über die Staatsgarantie zu diskutieren, und ist mit der Höhe der Abgeltung zufrieden.

