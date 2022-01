Luzerner Kantonsgericht Corona-Kredit-Betrug: Staatsanwaltschaft hofft auf Leitentscheid Die Berufungsverhandlung soll nun zu einem Leiturteil führen. Im Kanton Luzern wurden bereits 120 Strafbefehle wegen mutmasslich unrechtmässig bezogenen Covid-19-Krediten ausgestellt. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 31.01.2022, 18.29 Uhr

Aussenansicht des Kantonsgerichts am Hirschgraben in Luzern. Bild: Pius Amrein ( 31. Januar 2022)

War es Betrug, als der Luzerner Unternehmer den Antrag für einen Covid-19-Kredit ausfüllte? Die Juristen sind sich nicht einig. Für sein Geschäft hatte der 36-Jährige Kosovare bei der Luzerner Kantonalbank (LUKB) im März 2020 per Onlineformular einen Corona-Kredit über 110'000 Franken beantragt. Dieser wurde ihm gewährt. Das Geld sollte für laufende Liquiditätsbedürfnisse verwendet werden. Der Beschuldigte zahlte damit ausstehende Sozialversicherungsleistungen in der Höhe von 60'000 Franken und gewährte zwei private Darlehen: eines an seinen Vater von 15'000 Franken und eines an einen Geschäftspartner.

Das Luzerner Kriminalgericht hat den Mann mit Schuldspruch vom März 2020 wegen Betrug, Urkundenfälschung und mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung schuldig gesprochen. Das Medienecho war gross, war es doch der erste Fall von mutmasslichem Betrug in Bezug auf die «Covid-Kreditgewährung» in der Deutschschweiz. Gegen das Urteil des Luzerner Kriminalgerichtes wurde Berufung eingelegt und so kam es am Montag zur Verhandlung vor dem Luzerner Kantonsgericht.

Hatte der Unternehmer eine Betrugsabsicht?

Der Luzerner Unternehmer beteuert auch vor dem Luzerner Kantonsgericht, dass er den Kredit aus Panik vor der Pandemie beantragt habe. Er sei eine Sicherheitsmassnahme gewesen, um sein Geschäft zu sichern. Er habe nie die Absicht gehabt, zu betrügen. Sein Verteidiger merkt dazu an: «Einen Pessimisten kann man nicht als Betrüger abstempeln. Auch drohende Verluste berechtigen einen Unternehmer dazu, einen Kredit zu beantragen.» Er fordert für seinen Mandanten einen vollumfänglichen Freispruch. Das Kriminalgericht forderte in seinem Urteil 2 Jahre und 2 Monate, davon 10 Monate unbedingt.

Der Verteidiger verneint auch die Arglist bei seinem Mandanten, er zielt auf die Opfermitverantwortung ab. Denn die Getäuschte (Opfer), in diesem Fall die Luzerner Kantonalbank, hätte mit einem kleinen Aufwand den Antrag kontrollieren können. «Doch bei der Bank hat bei diesem Betrag kein Risiko bestanden, warum also prüfen?», fragt der Verteidiger in die Runde.

Denn um eine möglichst schnelle Abwicklung der Covid-19-Kredite zu ermöglichen, konnte auf Kontrollen verzichtet werden. So war es Usus bei Krediten bis zu einer halben Million Franken, erst ab Beträgen von 500'000 Franken bis zu einer Million wurden Belege eingefordert. Gesichert sind die Kredite durch Bürgschaftsorganisationen. Der Bund schloss dazu einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Bürgschaftsgewährung zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Epidemie ab. Somit trugen die Banken kein finanzielles Risiko. Mit minimalen Kontrollen lösten es zu Beispiel die Berner Kantonalbank oder auch die Postfinance, wie am Gericht gesagt wurde. Diese hätten vor der Kreditvergabe Jahresabrechnungen und Betreibungsregisterauszüge verlangt, die LUKB jedoch nicht.

Urteil soll einen Präzedenzfall klären

Dazu merkte der Staatsanwalt an: «Der Bund nahm in Kauf, dass mit Falschangaben ein Kredit ausbezahlt wurde. Bis heute hat der Kanton Luzern rund 120 Strafbefehle ausgestellt wegen mutmasslich unrechtmässigem Bezug von Covid-19-Krediten. Und diese Zahl steigt von Monat zu Monat.» Meistens würden jedoch solche Fälle mit dem Strafbefehl abgehandelt und es komme nicht zu einem Gerichtsfall.

Auch wenn die Taten diesbezüglich vergleichbar seien, herrsche immer eine Rechtsunsicherheit und damit eine Rechtsungleichheit. Die Staatsanwaltschaft hofft deshalb durch das Luzerner Kantonsgericht zu einem Leitentscheid zu kommen. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.

