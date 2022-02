Luzerner Kantonsgericht Deutscher Investor soll sieben Jahre ins Gefängnis und 7 Millionen dem Staat zahlen Ein Geschäftsmann prellte aus Sicht des Kantonsgerichts mehrere Personen sowie Firmen und lebte in Saus und Braus. Der Verteidiger fordert Freispruch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Sandra Monika Ziegler 15.02.2022, 05.00 Uhr

Kantonsgericht Luzern am Hirschgraben in der Stadt Luzern. Bild: Pius Amrein

Im Dispositiv verurteilt das Luzerner Kantonsgericht einen deutschen Geschäftsmann wegen gewerbsmässigen Betrugs, Pfändungsbetrugs, Veruntreuung, Urkundenfälschung und gewerbsmässiger Geldwäscherei zu sieben Jahren Haft. Es verpflichtet den Mann zudem zur Zahlung von knapp 7 Millionen Franken als Ersatzforderung an den Kanton. Das Urteil wird noch schriftlich begründet. Geklagt haben nebst der Staatsanwaltschaft auch drei Privatpersonen, zwei Autogaragen und eine Bank. Die Deliktsumme wird mit 9,3 Millionen Franken angegeben.

Auch Geprellte fordern Millionen zurück

Das Kantonsgericht Luzern verpflichtet den Beschuldigten weiter zu Rückzahlungen an Geprellte: über 3,1 Millionen Euro an einen Privatkläger, 250'000 Franken an einen weiteren Privatkläger, rund 130'000 Franken an eine Autogarage und 243'000 Franken an einen Autohändler. Und das Kantonsgericht erwartet die Begleichung der Verfahrenskosten von über 55'000 Franken. Mit dem Geld habe er sich und seiner Familie ein Luxusleben gegönnt. Er lebte in einer Luzerner Gemeinde, verfügte über einen Privatjet, Luxuskarossen und eine Villa mit Seeanstoss. Er verliess 2015 die Schweiz Richtung England und hinterliess der Gemeinde Verlust- und Pfändungsscheine in der Höhe von 60 Millionen Franken.

Das Geschäftsmodell des heute 43-jährigen Investors verlief meist im gleichen Muster, sagte der Anwalt eines Privatklägers anlässlich der Verhandlung vom letzten November: «Zuerst Vertrauen schaffen und dann die Geldgeber aufs Blut ausnehmen.» Der Verteidiger des Beschuldigten sieht dies diametral anders und bezeichnete den Mann als erfolgreichen Geschäftsmann. Er forderte einen Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.