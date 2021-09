Rentnerin vor Luzerner Kantonsgericht wegen Tierquälerei

Luzerner Kantonsgericht Drei Hunde und ein Kaninchen vernachlässigt: Rentnerin bestreitet die Vorwürfe «Illegal und unverhältnismässig»: Der Verteidiger stellt die Hausdurchsuchung in Frage, die zur Anzeige der Rentnerin führte. Und er fordert vollumfänglichen Freispruch. Sandra Monika Ziegler 22.09.2021, 05.00 Uhr

Es ist eine lange Geschichte, die eine 73-jährige Frau aus einer Luzerner Gemeinde seit 2014 mit dem Veterinäramt, der Justiz und der Polizei erlebt. Einen Tiefpunkt erreicht sie im September 2018: Am 12., einem Mittwoch, kommt es zur Nachkontrolle durch das Veterinäramt. Sie verweigert zuerst den Zutritt, öffnet dann aber doch die Tür. Es folgt eine Hausdurchsuchung. Die Staatsanwaltschaft hat diese nach der Durchführung am Folgetag auch schriftlich veranlasst. Die Folgen davon sind Anzeigen wegen Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, Hinderung einer Amtshandlung und Verletzung der Mitwirkungspflicht.

Das Bezirksgericht Hochdorf verurteilte die Frau deshalb im Dezember 2020 zu einer Busse von 800 Franken, dem Bezahlen der Gerichtskosten von knapp 3000 Franken und einer bedingten Geldstrafe von 3600 Franken mit einer Probezeit von drei Jahren. Das akzeptiert die Frau nicht. Der Fall wurde am Montag am Kantonsgericht erneut verhandelt. Ihr wird vorgeworfen, zwei Hunde und ein Kaninchen vernachlässigt zu haben. Einen dritten Hund hätte sie bei der Tierärztin einschläfern lassen sollen. Die Frau weigerte sich jedoch und das Tier verendete bei ihr zu Hause.

Das Luzerner Kantonsgericht am Hirschengraben. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. Mai 2021)

«Sie verstehen die Vorwürfe?», so der Richter zur Beklagten. Sie nickt. Was sagen Sie dazu? Die Frau sagt:

«Dazu kann ich keine Antwort geben.»

Im Verlauf der Verhandlung gibt sie zu Protokoll, dass sie seit der Hausdurchsuchung traumatisiert und deshalb immer noch in Behandlung sei. Das habe aber auf ihre Fähigkeit, sich um die Tiere zu kümmern, keinen Einfluss. Sie habe keines ihrer Tiere vernachlässigt, sagt die Beklagte. Während des Plädoyers ihres Verteidigers verlässt die Frau den Gerichtssaal. Es ist ihr einfach zu viel. Später stösst sie wieder dazu.

Missbrauch der Staatsgewalt

Der Verteidiger setzt sich im Plädoyer intensiv mit der Hausdurchsuchung auseinander. So habe man sich laut Polizeiprotokoll bereits Tage vorher für eine Hausdurchsuchung entschieden. «Oder warum sind an diesem Tag gleich drei Personen vom Veterinärdienst und mehrere Polizisten aufgetaucht?», fragt der Verteidiger in die Runde und fährt fort:

«Wäre es eine normale Kontrolle gewesen, dann wäre nicht ein solches Grossaufgebot vor der Türe gestanden.»

Doch worauf stützte sich diese Hausdurchsuchung? Weder sei eine Strafanzeige noch eine Meldung von Nachbarn oder anderen Personen vorgelegen. Verteidiger: «Die Hausdurchsuchung war illegal und unverhältnismässig. Es war eine Übung ins Blaue, eine missbräuchliche Anwendung der Staatsgewalt.»

Aber genau auf die Erkenntnis aus der Hausdurchsuchung stützte sich die Staatsanwaltschaft bei ihrer Anzeige. «Das ist nicht zulässig und damit sind die sogenannten Beweise nicht verwertbar», sagt der Verteidiger und fordert in allen Punkten einen Freispruch. Zum Schlusswort ist die Beklagte wieder im Saal und sagt dem Richter: «Ich habe mir mein Alter anders vorgestellt. Die Tiere waren meine Tagesstruktur, jetzt sind es Behandlungen und Verhandlungen.» Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.